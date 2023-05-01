 كيف تخوض روسيا حرب المعلومات؟ | DW الأخبار | DW | 02.05.2023

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DW الأخبار

كيف تخوض روسيا حرب المعلومات؟

وللحرب في أوكرانيا وجه آخر، إذ تخوض روسيا حرب الأخبار والمعلومات الزائفة من خلال أجهزة تابعة للمخابرات الروسية. الأخبار تهدف لكسب الدعم الداخلي وزعزعة قناعات الجمهور في الدول الغربية وذلك عن طريق أساليب متعددة.

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