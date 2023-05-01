كيف تخوض روسيا حرب المعلومات؟

السودان- المواجهة غير محسومة ميدانيا.. فلمن السيطرة على مواقع التواصل؟

توازيا مع معاركهما في الميدان، تستعر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على منصات التواصل الاجتماعي، وتستخدم فيها مختلف أسلحة التضليل والحسابات الوهمية وتكتيكات خبراء يعملون في الخفاء لترجيح كفّة طرف على آخر.