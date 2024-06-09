كيف تخفض ضغط الدم بواسطة الغذاء؟ خمسة أطعمة تحمي قلبك!

هل تبحث عن الطرق الطبيعية للحفاظ على صحة قلبك؟ نكتشف سويًا كيف يمكن لخمسة أطعمة شهية أن تساعد في مكافحة ارتفاع ضغط الدم بشكل طبيعي وتساعد أيضا على توفير الحماية لقلبك.

تناول الطعام بشكل صحي يمكن أن يحميك من مخاطر ارتفاع ضغط الدم، هذا ما تؤكده الدراسات الطبية. ولكن، هل تعرف ما هي علامات ارتفاع ضغط الدم؟

قد لا تشعر بهذه العلامات دائمًا، ولكنها تشمل الصداع في الصباح والدوخة وضيق التنفس وحتى تسارع ضربات القلب. إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فقد تحتاج إلى زيارة الطبيب لفحص ضغط الدم. وبحسب موقع.gesundheitsinformation.de أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عادة لا تشعر بذلك، ولا يمكن تحديده إلا عن طريق قياس ضغط الدم.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) في تقرير حول العواقب المميتة لارتفاع ضغط الدم. وفقًا لذلك، يعاني واحد من كل ثلاثة بالغين من ارتفاع ضغط الدم. وأربعة من كل خمسة مصابين لا يتلقون العلاج المناسب.

وفقًا لموقع "Fit for Fun" الألماني المتخصص، يمكن لنظام غذائي صحي المساعدة في محاربة ارتفاع ضغط الدم، وهناك بعض الأطعمة المحددة التي من المفيد تضمينها في النظام الغذائي اليومي للحفاظ على صحة القلب.

التوت والفراولة – مفيدان للأوعية الدموية

تظهر الدراسات الطبية أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالفلافونويد قد يكونون أكثر حماية ضد أمراض القلب. على سبيل المثال، التوت مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأرضي وذلك لاحتوائها على مادة الفلافونويد ومضادات الأكسدة. ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في منع تلف الأوعية الدموية، وتعزز مركبات الفلافونويد إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يريح الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم.

الخضروات الورقية الخضراء - غنية بالبوتاسيوم

تعتبر السبانخ واللفت والسلق مصادر ممتازة للبوتاسيوم، الذي يعتبر مفيدًا لصحة القلب أيضًا. يساعد البوتاسيوم على تعويض التأثير السلبي للصوديوم على ضغط الدم عن طريق مساعدة الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد. كما تحتوي الخضروات الورقية الخضراء أيضًا على النترات التي تعمل على توسيع الأوعية الدمويةوتخفيض ضغط الدم.

الزبادي قليل الدسم - وجبة فطور مثالية للقلب

يعتبر الزبادي قليل الدسم مصدرًا جيدًا للكالسيوم وبكتيريا البروبيوتيك، وهو مهم لضغط الدم لأن عرض الأوعية الدموية يؤثر على مدى سهولة تدفق الدم عبر الجسم.

الشوفان - غني بالألياف

يحتوي الشوفان على الألياف القابلة للذوبان، وخاصة البيتا جلوكان، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتساعد الألياف أيضًا في خفض ضغط الدم ومنع انسداد الشرايين المحتمل.

سمك السلمون - يقلل من الالتهابات

أخيرًا، تعتبر الأسماك وبخاصة السلمون مصدرًا غنيًا بالأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تقلل من التهاب الأوعية الدموية وتساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



