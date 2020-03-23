 كيف تحاول وكالات الفضاء منع كورونا من الانتشار في الفضاء؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 23.03.2020

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منوعات

كيف تحاول وكالات الفضاء منع كورونا من الانتشار في الفضاء؟

تأثير تفشي وباء كورونا حول العالم وصل إلى وكالتي الفضاء الأوروبية والأمريكية أيضاً. فكيف أثر انتشار الفيروس على الوكالتين؟ وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لمنع انتشاره إلى الفضاء الخارجي؟

ExoMars Raumsondenprojekt (ESA)

كان من المفترض أن تتوجه مركبة إيكسو-مارس نحو كوكب المريخ، لكن فيروس كورونا كان له حكم آخر.

على عكس الكثيرين الذين وبسبب انتشار وباء كورونا نقلوا أماكن عملهم إلى بيوتهم،يتوجب على العاملين في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والأمريكية (NASA) مواصلة العمل وكأن شيئاً لم يتغير. ومع ذلك فقد أقرّ مركز المراقبة التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، ومقره دارمشتات بألمانيا، مجموعة من التدابير في سبيل حماية علمائه وموظفيه، أدت إلى تأجيل أو إيقاف عدد من التجارب والمشاريع العلمية أو حتى البعثات الفضائية.

إرجاء مشروع إيكسو-مارس  لسنتين

مختارات

أصبحت مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الشغل الشاغل الذي يحرك دول العالم الآن. مواجهة الفيروس دفعت دولا عربية وغربية إلى إعلان حالة الطوارئ وتفعيل عمل الجيوش وأجهزة الشرطة وحرس الحدود لمنع انتشار كورونا. (21.03.2020)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العزل الصحي العام ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا. يأتي ذلك بعد أن تجاوزت حالات الإصابة عالميا حاجز الـ300 ألف، نصفها في أوروبا؛ "القارة الأكثر تأثراً بالوباء". (22.03.2020)

بسبب فيروس كورونا بدأت الشوارع الألمانية تخلوا من المارة منذ الأسبوع الماضي واليوم اتفقت المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية على عدد من الإجراءات الحاسمة لمواجهة الفيروس ستطبق بحزم على مدار أسبوعين. (22.03.2020)

كان من المفترض أن تنطلق مركبة "إيكسو-مارس" هذا العام نحو كوكب المريخ، أو ما يطلق عليه "الكوكب الأحمر". لكن المشروع أرجئ إلى غاية عام 2022. و "إيكسو-مارس" هو برنامج أوروبي روسي مشترك.
ومع إغلاق الحدود في العديد من البلدان حول العالم ووقف حركة الملاحة الجوية،بات من الصعب على الموظفين من جنسيات مختلفة الانتقال من وإلى مقار وكالة الفضاء الأوروبية. ويقول رالف دينزينغ مدير مركز المراقبة بالوكالة (ESOC) لموقع "فيوترزون" العلمي الألماني: "نحن مرتبطون بالعديد من الشركاء، فبناء قمر صناعي يتطلب فريقاً كبيراً يعمل في صالات كبرى. كل شخص يقوم وبشكل موازٍ بتركيب القطع والبراغي. بعدها يتم نقل القطع المركّبة إلى مكان آخر، وبالطبع أضحت المسألة معقدة" في ظل الظروف الراهنة.

تخفيف التجمعات
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك تحدٍّ هائل أمام الوكالة الأوروبية يتجلى في تقليل التجمع البشري داخل منشآتها، ضمن إجراء يعتبره علماء الفيروسات ضرورة قصوى لمكافحة انتشار المرض. ففي مركز المراقبة (ESOC) هناك 900 عامل، 700 منهم يعملون عادة بالقرب من بعضهم البعض. ومنذ أسبوع تقلص العدد إلى خمسين، أي أن جميعهم انتقلوا إلى العمل في البيت في المرحلة الراهنة، لكنّ "هذا الحل لا يمكن أن يستمر طويلاً"، كما يوضح مدير مركز المراقبة.

التدابير التي اتخذتها وكالة الفضاء الأوروبية جاءت بعد أن تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الوكالة. المصاب "يخضع حالياً للحجر الصحي"، وفقاً لما أعلنت الوكالة قبل أيام، موضحة أن الطواقم الطبية تقوم حالياً بإجراء فحوصات لمن خالطوه. وبحسب الوكالة فإن الموظف لم يكن يعمل في المراكز الحساسة داخل مركز المراقبة، وأنه تمّ تعقيم مكتبه ومكان عمله "بحرفية ودقة".

الآن يعمل الكثيرون من المنزل على برنامج خاص يتابع سير الأقمار الاصطناعية في الفضاء،وتقييمها بعد ذلك. لكن الإشكالية الكبرى أنه وحين يقتضي الأمر تدخل المهندسين في النظام أو تعديل مسار أحد الأقمار الاصطناعية، فيستحيل عليهم القيام بذلك، لأن شبكة الاتصال في المنازل الخاصة غير مؤمنة، كما أن مقياس الأمان المعتمد من قبل وكالة الفضاء الأوروبية لا يسمح بهكذا تدخل سوى من الأجهزة الحاسوبية الداخلية. ويوضح دينزينغ أنه لا يمكن القيام بذلك إلا عند تقليص مستويات الآمان لمقاييس السلامة المعتمدة في تشغيل أجهزة المراقبة، لكن هذا "لن يحدث"، كما يقول الخبير "حتى وإن استمر الوباء طويلاً".

Coronavirus in China Rückgang Luftverschmutzung (picture-alliance/dpa/NASA)

صور من وكالة الفضاء الأمريكية تظهر انخفاض مستوى تلوث الهواء في الصين بعد تفشي فيروس كورونا فيها

ففي أسوأ الأحوال، بحسب الخبير، سيتم تقليص العمل إلى أدنى المستويات، وحتى تقييم البيانات سيتم تجميده، بما في ذلك البيانات التي تُجمع حول تحركات القمر أو الشمس، أو حتى تحركات كوكب الأرض. وهو ما يقوم به برنامج "كوبيرنيكوس" الذي أظهر مؤخراً تحسن جودة الهواء في الصين أو في إيطاليا بعد أن تجمدت الحياة فيهما بفعل انتشار الجائحة العالمية. 

وكالة ناسا
كذلك الأمر بالنسبة لبعثة "BepiColombo" الأوروبية – اليابانية، التي تعمل بمحركات أيونية. ففي العاشر من الشهر القادم من المفترض أن تمر بالقرب من الأرض، وهذا يستلزم على طاقم المهندسين الذهاب إلى مركز المراقبة، حتى يتسنى لهم التدخل عند الحاجة. وبطبيعة الحال هناك قواعد صارمة يجب احترامها، من بينها عدم الاتصال المباشر بين الزملاء، إذ أن المسموح به فقط هو الاتصال الإلكتروني بين الزملاء.

تغييرات مشابهة اعتمدتها وكالة الفضاء الأمريكية (NASA) والتي رفعت حالة التأهب إلى الدرجة الرابعة وهي أعلى درجات التأهب وفق القانون الداخلي للوكالة. ومن الإجرءات المتخذة أيضاً إقفال جميع المنشآت الرسمية الأخرى التابعة للوكالة وحظر السفر على جميع العاملين، وتوقيف جميع البعثات والمشاريع العلمية، غير أن الوكالة لم تقدم أي إيضاحات حول ماهية المشاريع المتوقفة أو في أي مجال.

السبب المباشر لاتخاذ هذه الإجراءات هو ارتفاع أعداد الإصابات بين العاملين. وهناك إصابة مؤكدة لـ"كوفيد 19" أيضاً في فرع "Stennis Space Center"، الفرع الرئيسي الثاني لناسا، وهو الفرع الذي يعمل على بعثة "أرتيميس" التي تعمل على مشروع إرسال البشر إلى القمر حتى عام 2024.

و.ب

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


 

مختارات

ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

أخبار كورونا في كل مكان، وتزداد معها المخاوف من كل ما حولنا. هل الفيروس على الخضروات التي نأكلها؟ على الهاتف؟ على الحيوان الأليف؟ هل يمكننا لمس أي شيء الآن؟ أسئلة تدور في رأس الكثيرون، فبماذا يجيب العلماء؟ (19.03.2020)  

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