كيف تحاول ستيلا أسانج إيصال صوت زوجها من خلف الجدران!

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ستيلا أسانج تحاول إيصال صوت زوجها من خلف الجدران، وتحاول تسليط الضوء على مخاطر انصياع الدول الأروبية للضغوط الأمريكية بتسليمه. وتسلط الضوء ايضا على خطر ذلك على حرية الإعلام في أوروبا أيضا
قررت السلطات البريطانية تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى السلطات الأمريكية، التي تلاحق أسانج منذ عام 2010 بتهم نشر وثائق سرية حول أنشطة حساسة. إدارة الموقع تقول إنه "يوم مظلم الصحافة وللديموقراطية البريطانية".
دعت نقابات صحافية دولية كبرى إلى إطلاق سراح مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج "باسم حرية الصحافة"، معتبرة قرار بريطانيا تسليمة لواشنطن "انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان" ويُظهر "احتقاراً كاملاً لحرية الصحافة".
بعد سنوات من النزاع والتقاضي وجلسات محاكمة عديدة، خسر مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، معركته القضائية؛ إذ سمحت محكمة وستمنستر في لندن للحكومة بتسليم أسانج للولايات المتحدة.
رفضت المحكمة البريطانية العليا النظر في طلب تقدم به مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة تسريب وثائق سرية. وبذلك خسر أسانج جولة جديدة مع القضاء البريطاني لكنها ليست الأخيرة.
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