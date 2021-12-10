 كيف تحاول ستيلا أسانج إيصال صوت زوجها من خلف الجدران! | DW الأخبار | DW | 10.08.2022

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كيف تحاول ستيلا أسانج إيصال صوت زوجها من خلف الجدران!

ستيلا أسانج تحاول إيصال صوت زوجها من خلف الجدران، وتحاول تسليط الضوء على مخاطر انصياع الدول الأروبية للضغوط الأمريكية بتسليمه. وتسلط الضوء ايضا على خطر ذلك على حرية الإعلام في أوروبا أيضا

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تجمع مئات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن، مطالبين بالإفراج عن أسانج.

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Julian Assange extradition. File photo dated 11/04/19 of Julian Assange, who will find out whether he will be extradited to the United States. Issue date: Monday January 4, 2021. Wikileaks founder Assange, 49, faces an 18-count indictment, alleging a plot to hack computers and a conspiracy to obtain and disclose national defence information. See PA story COURTS Assange. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:57383984

لندن توافق على تسليم أسانج لواشنطن.. وويكيليكس: يوم مظلم للصحافة 17.06.2022

قررت السلطات البريطانية تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى السلطات الأمريكية، التي تلاحق أسانج منذ عام 2010 بتهم نشر وثائق سرية حول أنشطة حساسة. إدارة الموقع تقول إنه "يوم مظلم الصحافة وللديموقراطية البريطانية".

13.01.2020 FILE PHOTO: WikiLeaks' founder Julian Assange leaves Westminster Magistrates Court in London, Britain January 13, 2020. REUTERS/Simon Dawson/File Photo

نقابات صحافية كبرى تطالب بإطلاق سراح أسانج 22.06.2022

دعت نقابات صحافية دولية كبرى إلى إطلاق سراح مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج "باسم حرية الصحافة"، معتبرة قرار بريطانيا تسليمة لواشنطن "انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان" ويُظهر "احتقاراً كاملاً لحرية الصحافة".

FILE - In this Wednesday May 1, 2019 file photo buildings are reflected in the window as WikiLeaks founder Julian Assange is taken from court, where he appeared on charges of jumping British bail seven years ago, in London. Assange relayed how he “binge-watched” the suicide of the former Bosnian Croat general in a U.N. courtroom three years ago, a doctor who visited the WikiLeaks founder on several occasions while he was in the Ecuadorian Embassy in London told an extradition hearing Thursday, Sept. 24, 2020. (AP Photo/Matt Dunham, File) |

القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم مؤسس ويكيليكس لأمريكا 20.04.2022

بعد سنوات من النزاع والتقاضي وجلسات محاكمة عديدة، خسر مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، معركته القضائية؛ إذ سمحت محكمة وستمنستر في لندن للحكومة بتسليم أسانج للولايات المتحدة.

Supporters of WikiLeaks founder Julian Assange hold up a banner as they protest, during the first hearing in the Julian Assange extradition appeal, at the High Court in London, Wednesday, Aug. 11, 2021. Britain's High Court has granted the U.S. government permission to appeal a decision that WikiLeaks founder Julian Assange cannot be sent to the United States to face espionage charges. (AP Photo/Matt Dunham)

القضاء البريطاني يرفض إلغاء قرار تسليم أسانغ لأمريكا 14.03.2022

رفضت المحكمة البريطانية العليا النظر في طلب تقدم به مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة تسريب وثائق سرية. وبذلك خسر أسانج جولة جديدة مع القضاء البريطاني لكنها ليست الأخيرة.