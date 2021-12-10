DW الأخبار

كيف تحاول ستيلا أسانج إيصال صوت زوجها من خلف الجدران!

ستيلا أسانج تحاول إيصال صوت زوجها من خلف الجدران، وتحاول تسليط الضوء على مخاطر انصياع الدول الأروبية للضغوط الأمريكية بتسليمه. وتسلط الضوء ايضا على خطر ذلك على حرية الإعلام في أوروبا أيضا