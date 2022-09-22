كيف تحافظ على بطارية سيارتك الكهربائية

DW تتقصى الحقائق - كيفية اكتشاف الحسابات المزيفة والمتصيدين الإلكترونيين

في ظل انتشار حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم فريق استقصاء الحقائق بمؤسسة دويتشه فيله DW بعض النصائح لتجنب السقوط في فخ الحسابات المزيفة أو المتصيدين الإلكترونيين أو البرامج الروبوتية.