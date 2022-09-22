 كيف تحافظ على بطارية سيارتك الكهربائية | عالم السرعة | DW | 29.09.2022

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عالم السرعة

كيف تحافظ على بطارية سيارتك الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية حساسة ويمكن أن تحدث أخطاء كثيرة في أثناء التعامل معها. مجلة عالم السرعة توضح كيفية الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية في أفضل حالة.

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