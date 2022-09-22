كيف تحافظ على بطارية سيارتك الكهربائية

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بطاريات السيارات الكهربائية حساسة ويمكن أن تحدث أخطاء كثيرة في أثناء التعامل معها. مجلة عالم السرعة توضح كيفية الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية في أفضل حالة.
في ظل انتشار حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم فريق استقصاء الحقائق بمؤسسة دويتشه فيله DW بعض النصائح لتجنب السقوط في فخ الحسابات المزيفة أو المتصيدين الإلكترونيين أو البرامج الروبوتية.
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