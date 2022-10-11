 كيف تتوقف عن الإفراط الدائم في التفكير أثناء العمل؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 12.10.2022

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علوم وتكنولوجيا

كيف تتوقف عن الإفراط الدائم في التفكير أثناء العمل؟

في الوقت الذي أصبح فيه الإفراط الدائم في التفكير لدى بعض الأشخاص أمرا شائعا أثناء العمل، يمكن لبعض الخطوات البسيطة والفعالة أن تساعد في تخليص المرء من روتين الإفراط الدائم في التفكير.

التفكير كثيرا ليس بالضرورة أمرا سيئا.

يزداد الإفراط الدائم في التفكير أثناء العمل.

إذا أمعن المرء  التفكير كثيرا للغاية  في كل خطوة يخطوها في العمل، أو في كل مكالمة هاتفية يجريها وكل محادثة يقوم بها، فإنه لن يتقدم أبدا.

فمن الممكن، مع مرور الوقت، أن يدفع العاملون أنفسهم وكل فريق العمل معهم  إلى الجنون. ولكن ما هو القدر الطبيعي للتفكير؟ ومتى يكون أكثر من اللازم؟ وكيف يتخلص المرء من روتين الإفراط الدائم في التفكير؟

إن التفكير كثيرا ليس أمرا سيئا بالضرورة. ويقول فلوريان بيكر، وهو أستاذ  علم النفس في مجال الأعمال: "إنه ليس أمرا ضارا قيام المرء بالتفكير قبل أن يفعل شيئا. ولا حتى أثناء العمل. إنها سمة شخصية".

مختارات

هل يمكن لإزعاجات و مضايقات العمل أن تدفع بالإنسان إلى الانتحار؟ يحدث هذا أحيانا خاصة للناس الذين يواجهون المصابين بالطبع العدواني أو بالتنمر. هذا ما كشفت عنه دراسة نرويجية صدرت مؤخرا.

ويعد التفكير المكثف دلالة على أن المرء هو شخص لديه ضمير ويرغب في تقييم المخاطر بدقة. لكن عليه فقط أن يتذكر ألا يدع الميل إلى القلق يخرج عن نطاق السيطرة، حيث أنه "من الممكن عندئذ أن يتحول إلى مشكلة". ولكن أين هو الخط الدقيق الفاصل بين التفكير الواعي والمستويات المرضية للإفراط في التفكير؟

يقول المستشار في مجال الحياة الوظيفية راغنهيلد شتروس: "يمكن للمرء معرفة القدر الصحي للتفكير من خلال المستوى الشخصي للمعاناة، وما إذا كان لسلوكه  تأثير  سلبي على حياته".

ويستغرق بعض الأشخاص في التفكير في الأمور لفترة طويلة لدرجة أنهم يشعرون بالعجز، وينتهي بهم الأمر بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن تلك الأمور، وتأجيل لقاءات مهمة ومواعيد نهائية محددة بسبب عدم  الانتهاء من التفكير في كل شيء.

وتتضمن السمات النموذجية للإفراط في التفكير في الأمور الفرعية، وطرح أسئلة لا تنتهي في إطار حوار داخلي. وغالبا ما ينتهي الأمر بالمرء إلى التفكير في المواقف التي يمكن أن تحدث في المستقبل "حتى لو لم تكن هناك دلالات في الوقت الحالي على أنها  تحدث ".

كيف نتعامل مع ضغوط الحياة في المدن؟

ولكن كيف يمنع المرء نفسه من الدوران في دائرة مفرغة؟ يقول بيكر: "أول شيء يجب أن ندركه هو أنه يمكننا إعادة تشكيل عقولنا بوعي". فتماما مثلما يجب علينا أن ننتبه إلى التغذية الصحية السليمة، ينبغي علينا أن نركز على المزيد  من الأفكار المفيدة  لصحتنا العقلية. وعلى سبيل المثال، من المفيد أن يحيط المرء نفسه بأشخاص يطلقون مشاعر جيدة وطاقة إيجابية.

ويقول شتروس إنه من المهم لنا جميعا أن نولي المزيد من الاهتمام بأنفسنا، وأن نمارس الاعتناء بالنفس، مضيفا: "على المرء أن يسأل نفسه: ما هو الجيد بالنسبة لي؟ ما الذي أحتاجه لكي أشعر بالأمان والراحة؟" على المدى الطويل، سيتعزز تقدير المرء لذاته وسيكون قادرا على اتخاذ إجراء من جديد بدلا من أن يشعر بأنه تحت رحمة الظروف.

ومن الممكن أيضا أن يساعد في ذلك  "كرسي القلق" -وهو  تدريب من  تدريبات  العلاج النفسي-  حيث يجلس المرء عليه كل يوم، ويضبط عداد الوقت لمدة تتراوح بين 10 دقائق و30 دقيقة، يستغلها المرء للتفكير والتأمل فقط. كما أن كتابة كل ما يقلق  المرء، فكرة جيدة.

ثم يبدأ كرسي القلق، عند مرحلة ما، التحول لأمر مزعج. ويقول شتروس: "بمرور الوقت، يبني المرء مقاومة داخلية للإفراط في التفكير والقلق".

وبحسب بيكر، من الممكن أن تساعد قائمة للمؤيدين والمعارضين أيضا في منع المرء من أن يتخيل دائما في ذهنه مدى سوء كل شيء. ويعد الهدف هو إخراج المشكلة من كونها مجردة، وتحويلها إلى شيء يمكن فهمه وتحليله بصورة عقلانية، "وهذا يؤدي إلى جعلها  قابلة  للسيطرة عليها".

كما أن هناك نصيحة أخرى، وهي: "تخلص من اعتبار نفسك مسؤولا عن كل شىء"، فإذا كان المرء يفكر فيما إذا كان رئيسه في العمل تجاهله عندما قال "مرحبا" هذا الصباح، فعليه أن يكون واقعيا وليس مسؤولا عما حدث.

ويقول شتروس: "الجواب هو: ربما يكون رئيس العمل قد فعل ذلك، لكن لا يمكن للمرء أن يعرف سبب ذلك". وإذا كان لسلوك رئيس العمل علاقة بالمرء حقا، فسيكون الأمر متروكا لرئيس العمل لإبلاغه. "وبخلاف ذلك، فلا داعي لأن يقلق المرء بشأن ذلك بعد الآن."

ر.م (د ب أ)

  • Symbolbild - Mittagsschlaf

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    النوم: قلة النوم تفقدك التركيز طيلة اليوم. ولكي تتمتع بنوم عميق ومريح عليك بممارسة الرياضة باعتدال لأنها تجعل نومك أعمق وقد تقلل من الفترة التي تحتاجها من ساعات النوم يوميا.

  • Symbolbild- Ärzte untersuchen Röntgenaufnahmen

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الضوء: يزيد الضوء من قدرتنا على العمل والأداء، لأن الظلام يجعل أجسادنا تستعد للنوم. ولزيادة التركيز ينبغي العمل في ضوء النهار، وعند العمل أثناء الليل ينبغي إشعال الضوء.

  • Essen in der Mensa

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    التغذية: تساعد التغذية على التركيز أكثر مما يعتقد أغلب الناس. لذلك ينبغي اختيار الطعام بحيث لا يمتلئ البطن تماما ولا يصاب الإنسان بالتخمة بعد الأكل. وينصح بتناول إفطار جيد للحفاظ على مستوى التركيز، أما في الغداء فيمكن تناول ما تيسّر من الطعام الخفيف كالخضروات والفواكه والأرز. وقبل القيام بعمل معين، تناولْ بعض الطعام!

  • Deutschland Fitness Frau im Fitness-Studio trinkt Wasser

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الشرب: تصل نسبة الماء في الجسم إلى 70%. بإمكان الإنسان الصبر على الأكل لمدة أسبوعين لكن لا يمكنه البقاء دون ماء لأكثر من ثلاثة أيام. بين ليترين إلى ثلاثة ليترات هو ما يحتاجه الإنسان يوميا من الماء. خذ معك دائما قنينة (عبوة) ماء كبيرة حين تخرج من البيت.

  • Symbolbild Zuwanderung von Fachkräften

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    مكان العمل: عليك الجلوس في مكان عمل هادئ وخلفك باب غرفة العمل كي لا تلهيك حركة الداخلين عبره أو المارين أمامه عن التركيز في العمل. الألوان الحمراء والخضراء والصفراء تزيد التركيز، كما أن اللون الأزرق يعلي روح الإبداع ويعمل على تهدئة الأعصاب.

  • Symbolbild Zugverspätung

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    كيفية الجلوس: تلعب هيئة الجلوس دورا في التركيز أثناء العمل. اجعل قدميك في زاوية تسعين درجة أثناء التعلم والمذاكرة أو الدراسة وستلمس فرقا في التركيز. كما أن الوقوف أثناء العمل يساعد على التركيز. وأثناء الجلوس حافظ على استقامة عمودك الفقري.

  • Sport und Fitness in der Stadt

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الرياضة: تجعلنا الرياضة أكثر توازنا. أما قلة الحركة فتجعلنا أكثر عصبية وأقل تركيزا. المشي أسهل أنواع الرياضات. ويزيد، عند ممارسته في الصباح الباكر، من هرمون السعادة في الجسم.

  • Symbolbild Kopfschmerzen Migräne

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    التوازن في استهلاك طاقة الجسم: لا تركز طاقتك في شيء وحيد، ولكن حاول توزيعها على عدة مجالات مثل الهوايات. وخصص وقتا لجسدك ولعقلك وروحك. ولا تصرف كل طاقتك فقط في العمل، فذلك يقلل من القدرة على التركيز وقد يؤدي إلى ما يسمى بـ "الاحتراق النفسي".

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    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الاستراحة: خذ استراحة من وقت إلى آخر أثناء العمل. إنه أمر ضروري لصحتك النفسية والجسدية ويساعد على التركيز.

  • Symbolbild Arbeiten im Park

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    الاستمتاع بالعمل: تلعب درجة اهتمامك بما تفعله دورا في التركيز. حاول أن تحفز نفسك بنفسك وأن تثير اهتمامك بما تعمل، كي تكون أكثر تركيزا.

  • Symbolbild Bildung Deutschland Schulbücher Lernen

    هكذا بسهولة تزيد تركيزك الذهني أثناء العمل والدراسة

    النجاح يبدأ من الرأس: حاول التأثير على عقلك وجعله أكثر تركيزا من خلال أن تعِدَ نفسك بنفسك بأنك ستعمل بتركيز. ولا بأس من مكافئة نفسك في حال أنجزت عملا صعبا خلال وقت قياسي مثلا.

    الكاتب: إعداد: علي المخلافي