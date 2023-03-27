كيف تتنافس بعض الدول لجذب "الرحّالة الرقميين"؟

ساعدت سرعة شبكة الإنترنت على ظهور أسلوب جديد للعمل عن بعد، يطلق على من يطبقونه اسم "الرحالة الرقميون". وغالبا ما يكون "الرحالة الرقميون" من الشباب، الذين يمارسون العمل باستخدام المواقع الرقمية، وبالتالي لا يهتمون أن يعملوا من مكان ثابت بدولة بعينها، بل يتنقلون من دولة إلى أخرى فيجمعون بين العمل والسياحة، ومع ذلك ساعدت الجائحة على تحويل هذه الظاهرة الهامشية إلى اتجاه آخذ في الانتشار.

ودفع ذلك الحكومات في كثير من الدول بشكل متزايد، لعرض تأشيرات الدخول على الناس، للسماح لهم بالعمل فيها على أسس مؤقتة، وقامت مؤخرا دول مثل ناميبيا والإكوادور وبليز وماليزيا وألبانيا، بإصدار تأشيرات لاجتذاب الرحالة الرقميين. وفي أوروبا قلدت هذا الاتجاه كل من مالطا وكرواتيا وجمهورية التشيك واستونيا واليونان والمجر.

جزيرة بالي: جنة الرحالة الرقميون

ما هدف الدول من جذب الرحالة الرقميين؟

تتباين دوافع الدول، من الرغبة في تعويض خسارة السياح خلال فترة تفشي الجائحة، إلى قبول الجانب الإيجابي لأساليب العمل الهجين،بينما تريد دول أخرى أن تجذب العاملين كتعويض عن نقص الأيدي العاملة الماهرة لديها، وأيضا لما تعانيه من تزايد معدلات الشيخوخة بين سكانها. كل ذلك يساعد على قبول الرحالة الرقميين، الذين لم تعد الدول تنظر إليهم على أنهم متسربين من سوق العمل، ولكن كرواد لنمط جديد في الحياة.

ويرى الرحالة الرقميون أنفسهم كجزء من مجتمع دولي، ويتشاركون في النصائح والتجارب المتعلقة، بأفضل الأماكن للعيش والعمل على الإنترنت فيها. وتعد كيب تاون (في جنوب افريقيا)، التي تتمتع بجاذبية أوروبية وطقس حوض البحر المتوسط، "عاصمة للرحالة الرقميين" في القارة السمراء، حيث تتيح بنية تحتية موثوق فيها، بما في ذلك شبكة إنترنت فائقة السرعة، إلى جانب الشواطىء والجبال ونوعية من الأطعمة عالية الجودة رخيصة السعر.

كما تعد نيروبي مقصدا آخرا في افريقيا يلقى إقبالا، وهي أيضا نقطة بدء جيدة لفرص القيام برحلات السفاري العديدة في كينيا.

في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم كاتدرائية القديس بطرس في روما منذ مئات السنين يزور الكاثوليك من جميع أنحاء العالم كاتدرائية القديس بطرس في روما بأعداد كبيرة، ويشرع حوالي 20 مليون شخص في أداء الحج إلى هذا المكان كل عام، مما يجعل الكاتدرائية واحدة من أكثر المواقع زيارة في العالم.

في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم كنيسة القيامة تكتسب كنيسة القيامة في القدس مكانة متميزة لدى المسيحيين في جميع أنحاء العالم. وقد سُميت بهذا الاسم نسبة إلى قيامة المسيح من بين الأموات حسب العقيدة المسيحية. وهي من أقدم الكنائس، إذ يعود بنائها إلى القرن الرابع الميلادي.

في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم المسجد الأقصى ، القدس هو ثالث أكثر الأماكن قدسية لدى المسلمين بعد المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. وكان الأقصى قبلة المسلمين الأولى قبل التحول إلى الكعبة، كما يُعتبر بالنسبة للمسلمين المكان الذي أسري إليه النبي محمد ومنه صعد إلى السماء في واقعة المعراج.

في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم حائط المبكى بالنسبة لليهود، هو بقايا الهيكل اليهودي الذي أقيم في القرن الرابع قبل الميلاد وعرف باسم هيكل سليمان والذي حطمه الرومان سنة 70 ميلادية. يزور هذا الحائط يومياً آلاف الأشخاص الذين يأتون للصلاة وأداء التراتيل اليهودية، وهو مفتوح على مدار الساعة طوال أيام العام.

في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم كاتدرائية سانتياغو دي كومبوستيلا ، إسبانيا قبل انتشار جائحة كورونا اعتاد أكثر من 200 ألف حاج على زيارة كاتدرائية سانتياغو دي كومبوستيلا لإكمال مسار كامينو دي سانتياغو (أو القديس يعقوب) كل عام. في عام 2020 تراجع عدد الزوار إلى 20 ألفاً، لكن في الآونة الأخيرة بدأ العدد بالارتفاع مجددا.

في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم لورد، فرنسا يُعتقد على نطاق واسع أن الماء الذي يخرج من مغارة ماسابييل في لورد بفرنسا يمتلك خصائص علاجية. ينبع هذا الاعتقاد من عام 1858، عندما أبلغت شابة تبلغ من العمر 14 عاماً عن ظهور مريم العذراء. منذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن العديد من حالات الشفاء المعجزة في هذا المكان، وهو الأمر الذي جعل المدينة التي يبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة تستقبل حوالي خمسة ملايين زائر سنوياً.

في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم مكة المكرمة في كل عام يلتقي أكثر من مليوني مسلم في مكة لأداء مناسك الحج حول الكعبة المشرفة. بعد عدة حوادث بسبب التدافع الذي تسبب بوقوع ضحايا، طور المنظمون نظاماً لإدارة تدفق المصلين بشكل أفضل. خلال جائحة فيروس كورونا اقتصر الحج على عدة آلاف من المواطنين السعوديين، إلا أن إجمالي أعداد الحجاج ارتفعت لتقارب المليون هذا العام 2022.

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في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم ستونهنج- بريطانيا يجذب الانقلاب الشمسي الصيفي في شهر يونيو/ حزيران آلاف السياح ومحبي المغامرات إلى ستونهنج في جنوب إنجلترا، لمشاهدة تلك التكوينات الصخرية العجيبة والشعور بالطاقة النابعة منها حسب قولهم. تم بناء النصب الأيقونة بين العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي. وفي كل عام يتدفق حوالي 1.5 مليون زائر إلى الموقع الشهير.

في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم مواقع تصوير سلسلة حرب النجوم أصبحت تونس موقع شديد الجذب لعشاق سلسلة أفلام حرب النجوم. تم هناك تصوير أجزاء من ملحمة الخيال العلمي الأسطورية في مواقع متعددة. وعلى الرغم من أن أحدث حلقات السلسلة تم تصويرها في أماكن أخرى، إلا أن المعجبين من أنحاء العالم يواصلون زيارة تونس لتتبع خطى لوك سكاي والكر ورفاقه.

في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم مواقع تصوير سيد الخواتم كانت نيوزيلندا المكان المثالي لتصوير الثلاثية الخيالية "سيد الخواتم" وذلك بسبب المناظر الطبيعية المتنوعة التي تمتد عبر مناطق جبلية وعرة ومروج خضراء مزدهرة. هذه الظروف جعلتها مثالية لتصوير فيلم سيد الخواتم/ Lord of the Rings. يزور الملايين من عشاق السلسلة الخيالية البلاد كل عام بحثاً عن منازل الهوبيتس الحقيقية وأماكن وجود وحوش الأوركس.

في صور: المواقع الدينية والسياحية الأكثر زيارة في العالم هاري بوتر منصة القطار رقم 9 3/4 في محطة كينغز كروس بلندن، وهي منطقة مألوفة لجميع عشاق ملحمة هاري بوتر، بل وحتى لأولئك الذين لديهم اهتمام عابر بالملحمة. هنا يغادر قطار هاوارد اكسبرس/ Hogwarts Express الشهير ، كما يعرف أي قارئ للسلسلة الأكثر مبيعاً.



ف.ي/ (د.ب.ا)