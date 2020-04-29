كيف تتفادى مشكلة الوزن الزائد خلال الخريف والشتاء؟

يفرض انخفاض درجات الحرارة خلال الخريف والشتاء على الكثير منا التخلي عن عادات اعتدنا على القيام بها خلال الفصول الدافئة من السنة على غرار المشي لفترات طويلة، ممارسة أنشطة رياضية مختلفة، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة وغيرها.

ومع هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، يصبح الخروج من المنزل أمراً ليس بالهين، مما يؤدي إلى تقليل أنشطتنا خارج المنزل، وتناول كميات أكبر من الطعام. وقد يتسبب هذا التغيير خلال الخريف والشتاء في زيادة الوزن بشكل واضح، وربما مواجهة مشاكل صحية.

ولتفادي الوقوع في هذه المشكلة يمكن اتباع خطوات بسيطة وفعالة، من أجل الحفاظ على قوام رشيق أو على الأقل منع زيادة الوزن خلال الخريف والشتاء. وفي هذا الشأن، يشير موقع "نيوز روم" أن الخطوة الأهم تبدأ بطهي طعام صحي في المنزل، حيث يمكن إعداد مجموعة مختلفة من الأطعمة اللذيذة ذات المنفعة الكبيرة وبسعرات حرارية منخفضة:

اليقطين

وأوضح موقع "نيوز روم" أن اليقطين يأتي على رأس قائمة الأطعمة، التي يمكن الاعتماد عليها خلال الخريف والشتاء من أجل منع زيادة الوزن، والحصول على قيمة غذائية كبيرة. ويتميز اليقطين بأنه منخفض السعرات الحرارية ومنخفض الدهون. كما أن اليقطين سهل التحضير، ويمكن تناوله بطرق مختلفة (حساء...). ولليقطين مميزات خاصة به، إذ لا يفقد الفيتامينات التي يحتويها بالطبخ، وفق ما ذكره موقع "فيلت" الألماني.

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الوجبات الطازجة بدل الجاهزة

رغم مخاطرها الصحية، غير أن تناول الوجبات الجاهزة من الأمور الشائعة خلال الخريف والشتاء. ويشير موقع "هايل براكسيس" الألماني أنه من الجيد جداً استبدال الوجبات الجاهزة بأخرى طازجة يتم طهيها في المنزل. فعلى سبيل المثال، يمكن إعداد المعكرونة في المنزل مع الأعشاب والتوابل بدلاً من المعكرونة الجاهزة.

الخضروات الموسمية

أيضاً، يعد تناول الخضروات الموسمية من الأمور المهمة خلال الخريف والشتاء، حيث تكون وفيرة في هذا الوقت من العام، ويمكن أن تكون مغذية بشكل أكبر من باقي الخضروات التي نتناولها عادة لبقية العام.

وتقول أخصائية التغذية بيثه سيروني "تحتوي الخضروات على سعرات حرارية أقل والمزيد من الألياف والسوائل، مما يشعرك بالشبع لفترة أطول"، مضيفة في تصريحات خصت بها موقع "نيوز روم" إن إضافة المزيد من الخضروات إلى النظام الغذائي خيار جيد لتحقيق الشعور بالشبع دون إضافة سعرات حرارية.

ر.م/ف.ي