كيف تتعرف على سرطان العين مبكراً؟

تُعد الإصابة بسرطان العين من الأمور النادرة، إلاّ أن هذا النوع من السرطان يصيب سنويا العديد من الأشخاص في أرجاء متفرقة حول العالم، لاسيماً وأنه يظل غير معروف لمدة طويلة، وقد يتم اكتشافه فقط بالصدفة عند زيارة طبيب العيون أو عند ملاحظة شيء ما غير طبيعي في عين الشخص المريض أثناء التقاط الصور على سبيل المثال.

وتشير تقارير صحفية ألمانية أن التعرف مبكراً على سرطان العين، يرفع من فرص البقاء على قيد الحياة. أما في حال التأخر في اكتشاف سرطان العين، فإن ذلك لا يؤدي فقط إلى تدمير العين بل أيضاً إلى الموت.

أعراض المرض

وأوضحت مجلة "فوكس" أنه يمكن التعرف على سرطان العين عند التقاط الصور باستخدام خاصية "الفلاش" على سبيل المثال، حيث تظهر حدقة العين باللون الأحمر فيما تظهر حدقة العين الأخرى باللون الأبيض أو البرتقالي أو لون مختلف. وأفادت المجلة الألمانية أن ظهور هذه الحالة إشارة على وجود ورم في الخلايا الشبكية (ورم في شبكية العين).

وفي نفس السياق، أكدت مجلة "liebenswert-magazin" أن سرطان العين يبقى غير معروف لمدة قد تكون طويلة، وذلك لأن المريض لا يعي أعراضه، وأضافت المجلة الألمانية أن الفحص الرويتيني للعين عند طبيب العيون، يساعد في الكشف عن هذا المرض الخطير.

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ولفت نفس المصدر أن هناك عدة أعراض تدل على الإصابة بسرطان العين، إذ يجب زيارة الطبيب بشكل مستعجل للغاية في حال ظهور بعض من هذه الأعراض ومنها: ألم في العين، حدوث اظطرابات في الرؤية، رؤية ومضات من الضوء، عدم الرؤية بشكل واضح للغاية، وكذلك ازدواج الرؤية.

طرق العلاج

في المقابل، أشار موقع "blickcheck" الألماني أن هناك عدة طرق، يمكن أن تساعد في علاج سرطان العين. ويأتي العلاج بالأشعة من بين أكثر الطرق استخداما للتغلب على الورم داخل العين، إذ يتم تسليط الأشعة على الورم في محاولة للقضاء عليه. كما يمكن أيضاً الاستعانة بالجراحة كإحدى الطرق للتغلب على الورم، بيد أن نفس المصدر أشار إلى أن الطريقة المناسبة للعلاج ترتبط بدرجة كبيرة بحجم ورم العين.

ر.م/و.ب