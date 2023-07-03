كيف تتعامل مع دخول الماء للأذن؟

يشعر كثيرون بالانزعاج عند دخول الماء للأذن أثناء الاستحمام أو السباحة، ولكن الأمر قد لا يتوقف عند الشعور بالضيق فدخول الماء إلى الأذن يسبب العديد من المشاكل الصحية التي قد تكون خطيرة.

بحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني، يتم عادة تصريف المياه في الأذن من تلقاء نفسها وإذا لم يحدث ذلك، فقد يؤدي الماء المحاصر إلى التهاب الأذن بسبب البكتيريا والفطريات وقد يتطلب الأمر التدخل الطبي.

نصائح لإخراج الماء من الأذن

الضغط براحة اليد: أفضل طريقة للقيام بذلك هي الطريقة التقليدية بالضغط براحة يدك على الأذن المصابة ثم تحريرها. الأمر الذي يخلق فراغا يمتص الماء من الأذن. إذا لم ينجح ذلك، من الممكن تجربة الطرق التالية:

هز الرأس: للتخلص من الماء قم بإمالة رأسك إلى الجانب الذي يوجد فيه الماء في الأذن وهز رأسك قليلاً حتى ينفد السائل.

تجفيف الأذن: يمكن استخدام مجفف الشعر لتجفيف الأذن ولكن مع الحفاظ على مسافة كافية بين الأذن والمجفف لا تقل عن حوالي 30 سم.

استخدام مناديل ورقية: يمكنك أيضا محاولة شفط الماء برفق من قناة الأذن بطرف منديل ورقي. ويحذر الخبراء من ضرورة الامتناع عن وضع أشياء أو أدوات في الأذن من ضمنها الأعواد القطنية لما يترتب عليها من أضرار خطيرة.

قد يستغرق خروج الماء من الأذن بضع ساعات لا داعي للقلق، أما عند الشعور بالانزعاج لعدة أيام فيجب زيارة الطبيب المختص مباشرة ليعالج الأمر. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

نظافة الأذن ومخاطر استخدام الأعواد القطنية

الوقاية خير من العلاج

لتجنب دخول الماء إلى الأذن، ينصح بتجنب السباحة في الأماكن التي ينتشر فيها تحذيرات تتعلق بارتفاع نسبة البكتيريا فيها. وينصح الأشخاص الذين يمارسون الرياضيات المائية على وجه الخصوص باستخدام قطرات الأذن الوقائية أو استخدام سدادات الأذن المناسبة. وعند دخول الماء يجب تجفيف الأذن بالطرق السليمة المناسبة. كما ينصح عدم إهمال الأعراض المزعجة مثل وجود حكة شديدة في الأذن، طنين، دوار، أو الشعور بألم شديد قد يصبح بسببه لمس الأذن مهمة صعبة ومؤلمة جدا، وذلك تجنبا لتفاقم أي التهاب وتحوله إلى التهاب مزمن وأمراض خطيرة.

ر.ض