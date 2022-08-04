 كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟ | DW الأخبار | DW | 08.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟

من المفترض أن تبدأ إسبانيا حملة تطعيم أخرى في فصل الخريف. حتى الآن تلقى نصف السكان أول جرعة معززة فعلا، فالإسبان ليس لديهم تحفظات على اللقاح و85 % منهم تلقوا لقاحين على الأقل.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

كوفيد 19: متى نتمتع بالحصانة ضد الفيروس؟ 04.08.2022

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

كوفيد 19 تغطية خاصة: هل علينا أخذ اللقاح مرة آخرى؟ 28.07.2022

لماذا لا يُصاب بعض الأشخاص بفيروس كورونا؟

لماذا لا يُصاب بعض الأشخاص بفيروس كورونا؟ 28.07.2022

كوفيد 19 - العلاقة بين الإنسان والحيوان والبيئة

كوفيد 19 - العلاقة بين الإنسان والحيوان والبيئة 22.04.2022

المزيد Covid-19 Spezial (Beitraege)

الآثار الجانبية للقاحات

الآثار الجانبية للقاحات 08.09.2022

فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة

فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة 25.08.2022

مشاريع مساعدة ذاتية في بوينس آيرس

مشاريع مساعدة ذاتية في بوينس آيرس 25.08.2022

فرنسا تلغي إجراءات كورونا

فرنسا تلغي إجراءات كورونا 25.08.2022

المزيد DW الأخبار

تعهّدت الولايات المتحدة من رامشتاين الألمانية بتسهيل مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ظل حربها الراهنة ضد روسيا.

مجموعة الاتصال تناقش في قاعدة رامشتاين المساعدة العسكرية لأوكرانيا 08.09.2022

احتفالية في برلين بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس الجامعة الألمانية في القاهرة، بحضور ممثلين من كلا البلدين

الذكرى العشرين على تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة 08.09.2022

تريد الشركة الناشئة Sukkha Citta تنشيط صناعة النسيج في إندونيسيا من خلال الملابس المستدامة.

شركة منسوجات إندونسية تصنع ملابس مستدامة 08.09.2022

لجنة برلمانية أوروبية تبحث في إساءة استخدام برامج التجسس من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي

البرلمان الأوروبي يحقق في إساءة استخدام الحكومة لبرامج التجسس 08.09.2022

اقرأ أيضا

Corona Virus Welle Konzept für die coronavirus verbreitung der delta oder omikron virus variante Mutation Covid-19 Anstieg der Infektionszahlen Ausbreitung der Krankheit Symbolbild

متحورات "جديدة كليا" من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء 02.09.2022

مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد 19، تحذر وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي من ظهور "متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا" هذا الشتاء.

Themenbild / Symbolfoto Corona-Pille Paxlovid von Pfizer. Anti-Covid-Pille: Regierung kauft eine Million Packungen. Corona-Pille von Pfizer reduziert Klinikrisiko um 90 Prozent.

وزير الصحة الألماني يريد تسهيل إعطاء أقراص باكسلوفيد لعلاج كورونا 26.08.2022

بعد انخفاض الطلب عليه لعلاج كورونا، يريد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ تسهيل عملية إعطاء أقراص باكسلوفيد لعلاج الفيروس، فما أسباب ذلك ومتى يُنصح باستخدامها؟

Photo by: STRF/STAR MAX/IPx 2021 6/26/21 FDA adds warning about rare heart inflammation side effects to the literature that accompanies Pfizer/BioNTech and Moderna COVID vaccine shots. STAR MAX File Photo: 6/26/21 Pfizer, Moderna and BioNTech logos photographed off of multiple Apple devices.

بسبب لقاح كورونا.. موديرنا تقاضي شركتي بيونتيك وفايزر 26.08.2022

اتهمت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا منافستها الألمانية بيونتيك، وشريكتها خلال جائحة كورونا، شركة الأدوية العملاقة فايزر - بانتهاك براءات الاختراع في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

ABD0056_20211221 - WIEN - ÖSTERREICH: Corona: WHO-Regionaldirektor Hans Henri P. Kluge anl. einer PK Gesundheitsministerium und WHO-Regionaldirektor für Europa über den internationalen Stand zu Omikron und aktuelle Entwicklungen in der Pandemiebekämpfung am Dienstag 21. Dezember 2021 in Wien. - FOTO: APA/HANS PUNZ - 20211221_PD4089

منظمة الصحة تتوقع مستويات مرتفعة من كورونا هذا الصيف بأوروبا 30.06.2022

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع "مستويات مرتفعة" من كوفيد-19 هذا الصيف في أوروبا ودعت إلى مراقبة الفيروس من كثب بعدما تضاعف عدد الحالات اليومية ثلاث مرات منذ شهر.