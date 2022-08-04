كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟

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من المفترض أن تبدأ إسبانيا حملة تطعيم أخرى في فصل الخريف. حتى الآن تلقى نصف السكان أول جرعة معززة فعلا، فالإسبان ليس لديهم تحفظات على اللقاح و85 % منهم تلقوا لقاحين على الأقل.
مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد 19، تحذر وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي من ظهور "متحورات جديدة كليا من فيروس كورونا" هذا الشتاء.
بعد انخفاض الطلب عليه لعلاج كورونا، يريد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ تسهيل عملية إعطاء أقراص باكسلوفيد لعلاج الفيروس، فما أسباب ذلك ومتى يُنصح باستخدامها؟
اتهمت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا منافستها الألمانية بيونتيك، وشريكتها خلال جائحة كورونا، شركة الأدوية العملاقة فايزر - بانتهاك براءات الاختراع في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.
قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع "مستويات مرتفعة" من كوفيد-19 هذا الصيف في أوروبا ودعت إلى مراقبة الفيروس من كثب بعدما تضاعف عدد الحالات اليومية ثلاث مرات منذ شهر.
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