كيف تؤثر الروائح؟

بعد سنوات من القطيعة.. أردوغان يزور الإمارات لـ"فتح صفحة جديدة"

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية لإمارات، يأتي ذلك في سياق تعزيز التقارب بين البلدين بعد سنوات من القطيعة. وسيوقع الجانبان مذكرة تفاهم في قطاعات الاستثمار، والإعلام إضافة إلى التعاون في الصناعات الدفاعية.