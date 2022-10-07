 كيف تؤثر الروائح؟ | صحتك بين يديك | DW | 07.10.2022

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صحتك بين يديك

كيف تؤثر الروائح؟

عطور وروائح تنتقل إلى مركز المشاعر مباشرة. لذا يمكن للأحاسيس المتولدة عند الشم تنشيط ذكريات قديمة. لكن هل حاسة الشم عند المرأة أقوى منها عند الرجل؟

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