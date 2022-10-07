كيف تؤثر الروائح؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
عطور وروائح تنتقل إلى مركز المشاعر مباشرة. لذا يمكن للأحاسيس المتولدة عند الشم تنشيط ذكريات قديمة. لكن هل حاسة الشم عند المرأة أقوى منها عند الرجل؟
فقدان حاسة الشم أحد أكثر أعراض كوفيد 19 شيوعًا. وكثيراً ما يعاني بعض ممن لم يستعيدوا تلك الحاسة من عواقب نفسية. لكن هناك الآن سبب للأمل.
بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية لإمارات، يأتي ذلك في سياق تعزيز التقارب بين البلدين بعد سنوات من القطيعة. وسيوقع الجانبان مذكرة تفاهم في قطاعات الاستثمار، والإعلام إضافة إلى التعاون في الصناعات الدفاعية.
يعتبر فقدان حاسة الشم من الأعراض المعروفة الآن للإصابة بفيروس كورونا، ولكن بعض المتعافين أبلغوا عن "هلوسة شمية"، حيث يشمون روائح "نتنة" ليست موجودة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول