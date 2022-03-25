كيف تأثرت حياة الروس اليومية بعقوبات الغرب الاقتصادية؟

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كيف تأثرت حياة الروس اليومية بالعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا ردا على حرب بوتين على أوكرانيا؟
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
مع تزايد العقوبات الغربية على روسيا، يتزايد اهتمام الأغنياء والأثرياء الروس بدولة الإمارات، التي تتمتع باستقرار سياسي وتتساهل بشأن الشفافية المالية ومصدر الثروات. فهل تصبح ملاذا للهاربين من العقوبات الغربية وعواقبها؟
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