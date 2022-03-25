 كيف تأثرت حياة الروس اليومية بعقوبات الغرب الاقتصادية؟ | عينٌ على أوروبا | DW | 31.03.2022

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عينٌ على أوروبا

كيف تأثرت حياة الروس اليومية بعقوبات الغرب الاقتصادية؟

كيف تأثرت حياة الروس اليومية بالعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا ردا على حرب بوتين على أوكرانيا؟

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