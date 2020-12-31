 كيف بدأ المتنافسون على خلافة ميركل حياتهم السياسية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.01.2021

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سياسة واقتصاد

كيف بدأ المتنافسون على خلافة ميركل حياتهم السياسية؟

في 1994 بدأ ثلاثة رجال من الحزب المسيحي الديمقراطي مشوارهم السياسي في البرلمان الألماني. واليوم يقف هؤلاء ضد بعضهم البعض في تنافس على رئاسة الحزب. نظرة إلى بدايات الطريق إلى هذه المنافسة.

Kandidaten für den CDU-Vorsitz

منذ أكثر من عشرة أشهر يتطلع ثلاثة سياسيين لشغل منصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي/ CDU وهو حزب المستشارة انغيلا ميركل. وهؤلاء الثلاثة هم أرمين لاشيت ( 59 سنة) وفريدريش ميرتس (65 سنة) ونوربيرت روتغن ( 55 سنة)، ثلاثة رجال وثلاثة حقوقيين وثلاثة كاثوليك والثلاثة من ولاية شمال الراين وستفاليا.

خلال الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 1994 دخل الثلاثة كنواب إلى البرلمان الألماني. درس الثلاثة في مدينة بون، لكن كل واحد في فترة مختلفة. وميرتس الأكبر سنا كان عضوا في البرلمان الأوروبي من 1989 حتى 1994 واكتسب خبراته البرلمانية الأولى هناك.

سنة قوية التأثير على الحياة السياسية

كان الثلاثة من بين 64 برلمانيا جديدا يمثلون الحزبين المسيحيين، 58 منهم مثلوا الحزب المسيحي الديمقراطي (حزب ميركل) والأعضاء الباقين كانوا من نصيب الحزب المسيحي الاجتماعي/ CSU الذي يقتصر نشاطه على ولاية بافاريا. كانت تلك سنة قوية تركت بصماتها على الحياة السياسية في ألمانيا لاحقا، فعدد ليس بالقليل من هؤلاء النواب تولى مناصب وزارية ومهام وزراء دولة وأمناء عامين. واليوم هناك اثنان منهم في حكومة المستشارة ميركل وهما وزير الاقتصاد بيتر التماير ووزير التنمية غيرد مولر. وهناك أربعة آخرون تولوا أيضا مناصب وزارية في حكومات ميركل السابقة.

 

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مسائيةDW : ماذا بعد تخلي رئيسة حزب ميركل عن الترشح لمنصب المستشارية؟

ومن التحق في منتصف التسعينات في بون بالحياة البرلمانية وجب عليه التعود على هذه الحياة. الكثير من البرلمانيين كانوا يسافرون إلى جلسات البرلمان من دوائرهم الانتخابية. والحي الموجود فيه البرلمان والمجلس الاتحادي كان يبدو كقرية قائمة بذاتها في المدينة.

وبعد أقل من شهر على الانتخابات البرلمانية في عام 1994 كان الثلاثة ينتمون للتحالف الحاكم بزعامة هيلموت كول والمؤلف من الحزبين المسيحيين والحزب الديمقراطي الحر. وقد انتخب ممثلو الأحزاب الثلاثة كول لولاية خامسة كمستشار لألمانيا. وكانت ذلك واحدا من تصويتات عديدة ظهر فيها فريدريش ميرتس على قوائم الحزبين المسيحيين بعد انغيلا ميركل.

نواب جذبوا الانتباه

ولاشيت وميرتس وروتغن بدؤوا بالجلوس في المقاعد الخلفية للبرلمان، الأمر الذي تغير لاحقا. يتذكر أشخاص قدامى في البرلمان كيف جلبت الخطب الأولى للثلاثة الاهتمام. فهم ببساطة لم يقرؤوا خطبا مطبوعة على الورق، لقد تحدثوا بطلاقة وكانوا متأكدين من سيطرتهم على مواضيعهم التي أثارت النقاش في أكثر من جانب. وميرتس الذي كانت له تجربة برلمانية استغل الفرصة مطلع 1995 لمرتين أمام الميكرفون. وعندما ألقى في  فبراير 1995 خطابا في جدل سياسي أوروبي، اتهم في البداية الاشتراكيين الديمقراطيين بالابتعاد عن " التفاهم الكبير للأحزاب الكبرى" في المانيا وروج "لسياسة أمنية وخارجية مشتركة" للاتحاد الأوروبي.

روتغن "حيوي للغاية"

وبعدها بيوم ألقى روتغن الأصغر بعشر سنوات تقريبا خطابه الأول. وفي نهاية الخطاب هنأه نائب رئيس البرلمان بوركهارد هيرش على خطابه الذي كان في "غاية الحيوية". وفي كتلة الحزب المسيحي علم الجميع أنه من الآن سيكون هناك خطيب موهوب في معترك الحياة السياسية. وبعدها بسنوات عندما أيد المستشارة ميركل، سموه "الولد المفضل للأم" حتى عام 2012. بعد ذلك  فقد روتغن تأييد ميركل نتيجة خسارة الانتخابات المحلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

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الحزب المسيحي في ألمانيا يبحث عن رئيس جديد

تقدم ميرتس كخطيب في النصف الأول من عام 1995 أربع مرات وروتغن ثلاثة. وكان ذلك غير عادي بالنسبة إلى النواب الجدد. وقد تحدثا عن قضايا سياسية محورية حيث اهتم ميرتس بقضايا أوروبا والاقتصاد في حين اهتم روتغن بالشؤون الداخلية والقانونية. أما لاشيت فاهتم في البداية بسياسة التنمية التي قلما كانت مطروحة في البرلمان. وفي سبتمبر 1995 ألقى خطابه الأول، لكنه يظهر في بروتوكول البرلمان كالأول من بين الثلاثة وذلك منتصف ديسمبر 1994. آنذاك شارك في نقاش حول السياسة تجاه العائلة حيث القت السياسية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي اديث نيهوس وطالبت بوزارة خاصة بشؤون المستقبل ليؤيدها لاشيت في ذلك.

متمردون بعض الشيء

ووراء كواليس البرلمان كان الرجال الثلاثة يتحركون في اتجاهات مختلفة. فلا أحد من الثلاثة حصل على فرصة التألق في  السلم المهني خلال سنوات حكم كول الأخيرة المطبوعة بالركود داخل الكتلة البرلمانية للحزبين المسيحيين. لكن الرجلين من منطقة الراين، أي لاشيت وروتغن دعا مع متعاطفين من أجل توجه جديد ومعتدل داخل الاتحاد المسيحي. وهنا ظهرت مجموعة تريد إصلاحا لقانون الجنسية مع إمكانية الهجرة وهو الأمر الذي يزعج زملاء محافظين داخل الاتحاد المذكور.

وقد حصل كل من لاشيت ورتغن على دعم رفيقهم بيتر هينتزه الذي تم انتخابه لعضوية البرلمان الألماني عام 1990. فقد قام الأخير المعروف بعلاقاته الواسعة آنذاك بدمج كلاهما في "الكتلة الشابة" للمجموعة البرلمانية الخاصة بالمسيحيين والوفية للمستشار هيلموت كول آنذاك وللمستشارة ميركل لاحقا. أما فريدريش ميرتس فلم ينتمي أبدا إلى المجموعة المذكورة. ويوم السبت في 16 يناير/ كانون الثاني سينافس رفيقيه على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

كريستوف شتراك/ م.أ.م

  • Deutschland CDU Parteitag Annegret Kramp-Karrenbauer (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المفضلة لدى ميركل: أنغريت كرامب كارينباور

    لو رتبت أنغيلا ميركل شؤون إرثها، لوقع الاختيار على أنغريت كرامب كارينباور، التي تتمتع كأمين عام للحزب المسيحي الديمقراطي بتعاطف كبير، وسبق أن كسبت انتخابات كرئيسة وزراء في ولاية السار. وهي تساند، على غرار ميركل، حلا أوروبيا في موضوع الهجرة. وترى كمؤيدة للاتحاد الأوروبي أن "أوروبا المشتركة في خطر"، بسبب التحركات الأحادية الجانب.

  • Bundestag Haushaltsdebatte 2019 Schäuble (Reuters/H. Hanschke)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المرشح الانتقالي: فولفغانغ شويبله

    باعتباره أقدم نائب في تاريخ البرلمان الألماني، يتمتع رئيس البرلمان الألماني بسلطة تتجاوز حدود الأحزاب كلها. ورغم أنه يعارض سياسة ميركل في الهجرة، فإن فولفغانغ شويبله ساند المستشارة في خلافها حول اللجوء مع الحزب الاجتماعي المسيحي. وشارك الرجل البالغ من العمر 76 عاما في التفاوض على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وتم اعتباره بسبب موقفه الصارم تجاه اليونان "كضابط حازم في أوروبا"

  • Berlin - Bundestag: Ursula von der Leyen, Bundesverteidigungsministerin (CDU) (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    "المرأة غير المحبوبة".. أورزولا فون دير لاين

    السيدة البالغة من العمر 59 عاما اعتُبرت لوقت طويل المرشحة الأكثر تأهلا لخلافة ميركل. ومشكلة وزيرة الدفاع تكمن في أنها غير محبوبة داخل حزبها وتحظى بدعم ضعيف. فون دير لاين تريد جيشا أوروبيا له "ثقل أكبر في كفة الميزان"، ودافعت بقوة عن حصول اللاجئين على تكوين داخل الجيش الألماني.

  • Deutschland PK Julia Klöckner in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    الحل الوسط: يوليا كلوكنر

    وزيرة الزراعة وحماية المستهلك تحسن إلى حد الآن التموقع بين معسكري أنصار ميركل ومعارضيها. وهذه استراتيجية قد تدفع المرأة البالغة من العمر 45 عاما إلى مقر المستشارية. إلا أن هذا المشروع لم ينجح أثناء الانتخابات لشغل رئاسة وزراء ولاية راينلاند بفالتس، فقد تأرجحت كلوكنر بين الإشادة والانتقاد لمسألة اللجوء وخسرت.

  • Deutschland Jens Spahn (picture alliance/dpa/C. Koall)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المحافظ: ينس شبان

    وزير الصحة تحفَظ مؤخرا في توجيه الانتقاد للمستشارة. وبالرغم من ذلك فهو يُعتبر معارضا لميركل ويقف من أجل التجديد المحافظ للحزب. ويعتزم الرجل البالغ من العمر 38 عاما تقنين أعداد اللاجئين ويطالب بحظر النقاب. ويرفض شبان الجنسية المزدوجة، فضلا عن وجود دولة مركزية أوروبية ووزير مالية أوروبي.

  • Daniel Günther (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    أمل المستقبل: دانييل غونتر

    رئيس وزراء ولاية شليزفيغ هولشتاين يتزعم في أقصى شمال البلاد تحالفا لم يحصل في برلين، ويُعتبر بالرغم من ذلك تكتلا مستقبليا: تحالف حزبي بين المسيحيين والليبراليين والخضر. والرجل البالغ من العمر 45 عاما كان الداعم الأبرز للمستشارة في الخلاف بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي، ويريد فتح أبواب سوق العمل الألمانية أمام طالبي اللجوء المرفوضين على أساس قانون هجرة جديد.

  • Tag der Deutschen Industrie - Peter Altmaier (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المتحكم في الخيوط: بيتر ألتماير

    يُعتبر وزير الاقتصاد والطاقة اليد اليمنى لميركل ورجل جميع المهام. وأفضل مثال على ذلك: في ذروة أزمة اللجوء أقالت ميركل وزير الداخلية دي ميزيير وعينت ألتماير منسقا لسياسة اللجوء. وفي النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية يريد الرجل البالغ من العمر 60 عاما أوروبا أقوى وترامب ضعيفا ويقول إن "مجتمع القيم أقوى من السياسيين الأفراد".

  • Deutschland Armin Lschet beim CDU-Landesparteitag Nordrhein-Westfalen (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المُقلَّل من قدره: أرمين لاشيت

    كرئيس وزراء لأكبر ولاية من حيث عدد السكان (شمال الراين ويستفاليا) يكون المرء مرشحا بصفة تلقائية للمستشارية، رغم أن اسم الرجل البالغ من العمر 57 عاما نادرا ما يرد عند التكهنات حول من يخلف ميركل. لكن هذا لا يعني شيئا، فلاشيت فاز قبل سنة بصفة مفاجئة مع الحزب المسيحي الديمقراطي بالانتخابات البرلمانية المحلية. وفي سياسة اللجوء هو يدافع دوما عن نهج المستشارة. اعداد: أوليفر بيبر/م.أ.م


 

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ألمانيا ـ سياسيان بارزان ينضمان إلى التنافس على رئاسة حزب ميركل

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سيناريوهات السياسة الخارجية الألمانية في مرحلة ما بعد ميركل

رغم أن مؤتمره العام قد تأجل، يراهن الحزب المسيحي الديموقراطي على اختيار رئيسه الجديد والخليفة المحتمل للمستشارة أنغيلا ميركل، في وقت يشهد فيه أزمة هوية غير مسبوقة. فهل ستتغير السياسة الخارجية الألمانية بعد رحيل ميركل؟  

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