كيف أضحت موزة فناً يساوي الملايين

هل ستشتري موزة بعدة ملايين من الدولارات؟ يبدو الأمر جنونياً، ولكن هذا بالضبط ما فعله شخص ما في نيويورك. يتكون العمل الفني الذي قام به الفنان الإيطالي المولد ماوريتسيو كاتيلان بعنوان "كوميديان" من موزة في الأساس. وهي ليست مصنوعة من الذهب الخالص، ولكنها موزة عادية تماماً وصالحة للأكل. قام الفنان ببساطة بتثبيتها على الحائط بقطعة من الشريط اللاصق. تم بيع هذا العمل الفني الآن في مزاد علني في دار سوذبيز في نيويورك مقابل 6.2 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 5.9 مليون يورو. وكان التقدير السابق بنحو 1.5 مليون دولار.

من المعروف أن الموز يتعفن. لكن لا تقلق: لن يحصل الشخص الذي اشترى الموز في المزاد على فاكهة متعفنة أو حتى محفوظة، بل سيحصل على موزة طازجة ولفافة من الشريط اللاصق وتعليمات مفصلة حول كيفية عرض العمل وشهادة أصالة. سبق لماوريتسيو كاتيلان، المعروف بأعماله الساخرة والاستفزازية، أن أثار ضجة كبيرة بهذه القطعة في معرض آرت بازل ميامي بيتش الفني في عام 2019، إذ باعت دار الفنون بيروتان ثلاث نسخ بأسعار تتراوح بين 120.000 و 150.000 دولار.

كان جائعًا: حوّل الفنان ديفيد داتونا استهلاك أعمال كاتيلان الفنية من الموز إلى أداء. العنوان: "الفنان الجائع" صورة من: Mary Altaffer/AP Photo/picture alliance

تعليق ساخر على سلوك المستهلك

في مقابلة مع جريدة الفنون ”The Art Newspaper“ في عام 2021، قال كاتيلان: "بالنسبة لي، لم يكن معرض كوميديان مزحة، بل كان تعليقًا صادقًا وتأملاً صادقًا لما نقدره". وحسب الفنان، فإن المعارض الفنية تتسم بالتسرع والعمل التجاري. وقال في نفسه: "إذا كان عليّ أن أكون في معرض، فيمكنني أيضًا أن أبيع موزة كما يبيع الآخرون لوحاتهم". وأراد أن يلعب ضمن النظام. "ولكن وفقًا لقواعدي الخاصة".

كانت لوحة "الكوميديان" لكاتيلان حديث المدينة لفترة من الوقت وأثارت عالم الفن. وقد وصفه النقاد بأنه "تعليق رائع على سلوك المستهلك وعلى الفن نفسه". واعتبره آخرون أحد أسوأ الأعمال التي عُرضت في المعرض الفني على الإطلاق. وعلى غرار "الرموز غير القابلة للاستبدال" والتي كانت موضة في سوق الفن لفترة من الوقت، فأنت لا تشتري العمل الفعلي والمادي من يد الفنان، بل تشتري فكرة الفنان عن العمل الفني. هذا هو في النهاية ما يدور حوله الفن المفاهيمي.

وقال ديفيد غالبيرين، رئيس قسم الفن المعاصر في الأمريكيتين في دار سوذبيز للمزادات: "إذا كان الكوميدي في جوهره يتحدى مفهوم قيمة الفن، فإن المزاد على العمل سيكون بمثابة التحقيق النهائي لفكرته المفاهيمية الأساسية - سيكون للجمهور أخيراً رأي في تحديد قيمته الحقيقية".

غلاف موزة أندي وارهول لفرقة "فيلفيت أندرغراوند"، هنا في معرض من عام 2016 صورة من: Ian Langsdon/dpa/picture alliance

موزة على مستوى آخر

وأدرك أحد زملاء كاتيلان، وهو فنان الأداء الجورجي ديفيد داتونا، القيمة الغذائية في العمل خلال معرض آرت بازل ميامي بيتش 2019 الفني، حيث قام بفصل الموزة عن الحائط وتناول قضمة منها. وأطلق على ذلك شكلاً من أشكال التدخل الفني، وأطلق عليه اسم "الفنان الجائع". وانتقد داتونا في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" في أعقاب ما قام به داتونا، وانتقد حقيقة أن العمل بيع بهذا المبلغ الكبير، لكنه قال عن كاتيلان: "أعتقد أنه عبقري. الفن يتعلق بالكوميديا والمرح والتراجيديا والعواطف. لقد لعبها بشكل جيد للغاية. أنا أحب موزة أندي وارهول، لكنني أعتقد أن كاتيلان نقل الموزة إلى مستوى فني آخر".

كما كان فنان البوب الأمريكي أندي وارهول الذي جاء في الأصل من صناعة الإعلانات، يصنع فنه أحيانًا من أشياء منزلية عادية، بما في ذلك الموز. فقد استخدم صورة موزة لغلاف أسطوانة لفرقة "فيلفيت أندرغراوند". وعلى عكس كاتيلان، رأى وارهول أن أعماله قابلة للاستنساخ إلى ما لا نهاية ومناسبة للسوق الشامل.

الموز هو الموز - أليس كذلك؟

لطالما كان الموز، مثل الفاكهة بشكل عام، موضوعًا رئيسيًا في الفن. وبسبب شكلها الخاص، غالبًا ما كانت الموزة ترمز إلى الجنس الذكوري - كما تشير أعمال وارهول. ولكن لعب الموز أيضًا دورًا في أعمال الرسامة المكسيكية فريدا كاهلو. وبسبب أصوله الاستوائية، لا يزال الموز يضفي لمسة من الغرابة على بعض الأعمال الفنية - على الأقل بين الفنانين الأوروبيين.

يمكن العثور على الموز للفنان الألماني توماس باومغيرتل في العديد من المواقع الفنية، هنا أمام معرض Eigen+Art في برلين، أغسطس/ آب 2007 صورة من: Eckelt/Caro/picture alliance

ويبرز كلا العنصرين في "الفن الاستهلاكي"، وهو عمل فيديو وصور فوتوغرافية من السبعينيات للفنانة البولندية ناتاليا إل إل. فقد جعلت عارضة أزياء تأكل ببطء وبشكل إيحائي أطعمة مختلفة، بما في ذلك الموز، أمام كاميرا تشتغل. كان عمل إل إل استفزازيًا ليس فقط بسبب مظهره الحسي. فقد اضطر المتحف الوطني البولندي إلى إزالتها من معرض في عام 2019 وحصدت سخرية واسعة النطاق. والأكثر من ذلك، لم يكن الموز رفاهية في متناول اليد في بولندا في الوقت الذي أُنشئ فيه العمل - فقد كانت البلاد جزءًا من الكتلة الشرقية التي كان يهيمن عليها الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت.

وعلى ضوء تغير المناخ وخطر الإصابة الفطرية التي تتعرض لها نباتات الموز، والتي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، يمكن أن تصبح هذه الفاكهة قريبًا سلعة فاخرة غريبة مرة أخرى. ستكون تلك وللوهلة الأولى هي اللحظة التي لن تبدو فيها موزة ماوريتسيو كاتيلان التي تبلغ قيمتها مليون دولار سخيفة للغاية.

أعده للعربية: م.أ.م