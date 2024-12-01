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ثقافةألمانيا

كيف أصبحت فرقة طوكيو هوتيل أيقونة عالمية

١٤ ديسمبر ٢٠٢٤

فرقة طوكيو هوتيل في جولة عالمية بعد عشرين عاما من انطلاقتها. في المكسيك ينتظر المعجبون الفرقة بفارغ الصبر. نلتقي ضمن برنامج واحة الثقافة عددا من معجبي فرقة طوكيو هوتيل ليشاركوا مشاعرهم والأسباب التي تجعلهم يعتبرونها أكثر من مجرد فرقة موسيقية.

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Tokio Hotel | Pressekonferenz zum neuen Album | Archivbild 2007
صورة من: Tinkeres/imago images

بفضل أغنيتهم الشهيرة "Durch den Monsun" أي "من خلال الرياح الموسمية" حققت فرقة "طوكيو هوتيل" التي أسسها مراهقون من شرق ألمانيا شهرة عالمية مفاجئة عام 2005. كما أن المظهر الأندروجيني للمغني بيل كاوليتس تحدى القوالب التقليدية للأدوار الجندرية، مما جعل الفرقة رمزا وداعما للمراهقين المهمشين.

Tokio Hotel | Fan Braulio aus Mexiko
صورة من: DW

فرقة طوكيو هوتيل تقوم بجولة عالمية وقدمت عدة حفلات في أمريكا اللاتينية. ضمن برنامج واحة الثقافة، رافقنا في المكسيك أحد معجبي الفرقة الشغوفين وغصنا في عالم المراهقين الصاخب وغرف الأطفال المليئة بالتذكارات الخاصة بالفرقة. فما السر وراء نجاح الفرقة حتى اليوم؟ ولماذا تثير الجدل أيضاً؟ وكيف أصبحت نموذجا يُحتذى به بالنسبة لمعجبيها؟

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