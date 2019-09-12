كيف أصبحت الإشاعات عنوانا لـ"ميركاتو الانتقالات"؟

كوتينيو، عثمان ديمبلي، نميار، مارسيليو، أسماء قليلة من بين عشرات اللاعبين الذين تحولوا إلى مادة دسمة لشائعات متواصلة خلال سوق الانتقالات الأخير. فمع بروز كل يوم جديد يظهر خبر جديد مختلف. وفي نهاية المطاف، يتضح أن اللاعب توجه بالأحرى إلى نادٍ لم يجري الحديث عنه من قبل أو فقط في اليومين الأخيرين قبيل الإعلان عن صفقة انتقاله رسميا.
هذا المشهد لم يكن حصرا عن الميركاتو الصيفي، وإنما هو بالأصل ظاهرة قديمة لكن الملفت في الأمر أنها باتت واقعا وجزء من "لعبة" بين أطراف متعددة في عالم الساحرة المستديرة تحديدا دون غيرها من الرياضات.
وصل الأمر إلى أن أسطورة البافاري كارل هاينز رومينغيه وفي تصريح لموقع "فوكوس" الألماني وصف الميركاتو الصيفي بأنه "مسرحية صيفية طريفة"، موضحا : "لقد توقفت عن نفي الإشاعات. أصبحنا نتابع الأمر بمتعة".
المشهد معقد
وفي محاولة لشرح ما يحدث، نشر كاي بسوتا، الخبير الألماني المختص في تقديم استشارات للاعبين المحترفين، على موقع فوكوس الألماني تقريرا نشر فيه خلاصة تجربته في هذا الخصوص. وتكمن أهمية هذه الشهادة أنها صادرة عن شخص عمل لسنوات كصحفي رياضي وبعد ذلك انتقل إلى قلب الحدث سواء من خلال العمل كوكيل أومستشار للاعبين.
إلى برشلونة أو إلى ريال مدريد، سؤال من أسئلة عدة طرحت الصيف الماضي حول نيمار؟
ويقول كاي بسوتا، إنه وكصحفي كان يعتقد أنه يتوفر على شبكة معلوماتية هائلة تمكنه من التأكد من المعلومات قبل نشرها، وتمده بالسبق المنشود. لكن مع انتقاله إلى "المعسكر الفاعل" كوكيل أعمال، اكتشف أن المعلومات التي كانت تصله لا تغط سوى 50 بالمائة من الحقائق، أن ما يصل إلى الصحفيين سواء من الأندية أو اللاعبين أو الرعاة وغيرهم يكون متأخرا عن الواقع على الأقل بمعدل "24" ساعة.
ضغوطات هائلة على وسائل الإعلام
في المقابل وفي ظل الزخم الجديد الناتج عن ظهور وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، تجد وسائل الإعلام نفسها أمام ضغوطات هائلة. فهي من جهة، مجبرة على تقديم الأخبار بشكل متواصل وبكمية تضاعف حجمها عن العقدين الأخيرين. ومن جهة أخرى هناك شحة في المعلومات التي تصل من المصادر.
هذا الوضع أنتج حسب الخبير ما وصفها بأخبار من وحي "الإبداع". ويسوق مثالا على ذلك بالقول: "بات صحفي اليوم يربط بين خبيرين، ويصنع الثالث، فمثلا: "برشلونة يبحث عن ظهير أيسر" و"فيليب ماكس يريد الرحيل" خبران منفصلان، يتم مزجهما إلى "برشلونة يريد التعاقد مع فيليب ماكس"، رغم أن النادي الإسباني في حقيقة الأمر لم يكن يوما مهتما بالمدافع.
تعامل الأندية مع الصحفيين
بالنسبة للخبير الرياضي استسلم قسم من الصحفيين، سواء عن قصد أو دون قصد للوضع على حساب مصداقية الخبر، خاصة أمام انتشار "الأخبار الكاذبة" التي باتت عملية الكشف عنها أكثر صعوبة. الخبيرلا يريد بذلك ضرب مصداقية الصحافة كما يقول، وإنما يريد فقط الإشارة إلى وضع الصحفيين الرياضيين بات أكثر سوءا من السنوات التي مضت، لأن حجم الضغوطات الملقاة على عاتقهم أصبح أكبر بكثير.
وما يزيد الطينة بلة، أن الأندية باتت هي الأخرى وبدم بارد تستغل الصحافة لتسريب أخبار معينة قصد التأثير على مجى الصفقات أو قيمتها، وقد تكون أخبارا مضللة أيضا. ألم ينف بشدة كلاوس ألوفس، مدير الرياضي في فولفسبورغ آنذاك خبر انتقال الدولي السابق أندريه شورله من تشيلسي، مدعيا أنها "شهادة شرف" وبعد ذلك بأيام أعلن عن انتقال الدولي الألماني إلى فولفسبورغ؟!
و.ب
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد
في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة التاسعة: مات ريان
لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثامنة: ستيفن كاري
ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة السابعة: روجر فيدرير
مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة السادسة: ليبرون جيمس
يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الخامسة: نيمار
في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور
من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو
تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثانية: ليونيل ميسي
قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الأولى: فلويد مايويذر
نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
الألماني الأفضل...
إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
لا إمرأة في القائمة
المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان