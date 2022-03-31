كيف أشرح ذلك لطفلي؟

غزو أوكرانيا وكورونا والمناخ.. هكذا تشرح الأزمات لطفلك!

بينما يحاول العالم التأقلم مع تبعات جائحة كورونا، فاجأه الغزو الروسي لأوكرانيا! هذا ما عدا أزمة التغير المناخي التي تؤثر على كل الكوكب. فكيف نشرح هذه الأزمات وغيرها لأطفالنا؟ هنا بعض النصائح التي تفيدك في ذلك!