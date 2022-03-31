 كيف أشرح ذلك لطفلي؟ | DW الأخبار | DW | 31.03.2022

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DW الأخبار

كيف أشرح ذلك لطفلي؟

خصوصا صغار السن عانوا من جائحة كورونا في العامين الماضيين. وغالبًا لم يفهموا ما يحدث من حولهم. ومن المهم أن يأخذ الكبار الوقت الكافي ليشرحوا لهم ذلك.

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