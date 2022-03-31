كيف أشرح ذلك لطفلي؟

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خصوصا صغار السن عانوا من جائحة كورونا في العامين الماضيين. وغالبًا لم يفهموا ما يحدث من حولهم. ومن المهم أن يأخذ الكبار الوقت الكافي ليشرحوا لهم ذلك.
بينما يحاول العالم التأقلم مع تبعات جائحة كورونا، فاجأه الغزو الروسي لأوكرانيا! هذا ما عدا أزمة التغير المناخي التي تؤثر على كل الكوكب. فكيف نشرح هذه الأزمات وغيرها لأطفالنا؟ هنا بعض النصائح التي تفيدك في ذلك!
تواجد مستمر ورتابة.. لاتزال جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق للأزواج في ألمانيا. فالمكوث في المنزل لفترات طويلة بسبب القيود، يدفع الأزواج للمجادلة حول كل كبيرة وصغيرة. فكيف يمكن لمناسبة عيد الحب أن تكسر هذا التحدي؟
"أخرجوني من هنا" كانت هذه رسالة التقطت بصوت الطفل المغربي ريان عبر كاميرا هاتف تم إيصالها إلى قعر البئر التي كان عالقا بها. وثمة رسالة أخرى قد تكون أبلغ ويتعين قراءتها مليّا مادام في الزمن فرص متبقية وقبل فوات الأوان.
أفادت دراسة بأن الأطفال الصغار يتفهمون طبيعة العلاقات الإنسانية بين الكبار من خلال حركات وتصرفات بسيطة كمشاركة الطعام أو القبلات الحارة ويرونها دليلاً على تقارب الشخصين.
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