"كيف أحتفل بيوم المرأة وحقوقي مسلوبة؟"

2024/3/5 ٥ مارس ٢٠٢٤

بمناسبة يوم المرأة العالمي 2024 نناقش في حلقة خاصة من جعفر توك التحديات الحقوقية والقانونية التي ما تزال تواجه بعض النساء في المنطقة العربية. إلى اليوم مثلا، لا تستطيع المرأة في بعض الدول من بينها لبنان أن تمنح جنسيتها لأولادها. وفي بعض الدول ليس بإمكانها أن تحصل على الطلاق أسوة بالرجل. كما لا تجرّم بعض الدول العنف الأسري ضد النساء، بل وتسمح "بتأديبها" كما في القانون العراقي.