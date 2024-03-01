"كيف أحتفل بيوم المرأة وحقوقي مسلوبة؟"
صرخات ومطالب نساء من دول مختلفة ونقاشات مع سياسيين وسياسيات من صناع/ات القرار في المنطقة العربية. ضيوف الحلقة: إيناس الربيعي، مهندسة عراقية ناجية من التعنيف مقيمة في ألمانيا / فدوى نقيري، أم مغربية تكافح من أجل حضانة ابنتها / كساندرا نجار، ممثلة عابرة جندرية فلسطينية مقيمة في اليونان / سارة الزاهد، أم لبنانية حرمت من منح الجنسية لأطفالها / دنيا الشمري، نائبة عراقية ورئيسة لجنة شؤون المرأة في البرلمان / د. سليم الصايغ، نائب لبناني ووزير سابق للشؤون الاجتماعية