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سياسة

"كيف أحتفل بيوم المرأة وحقوقي مسلوبة؟"

٥ مارس ٢٠٢٤

بمناسبة يوم المرأة العالمي 2024 نناقش في حلقة خاصة من جعفر توك التحديات الحقوقية والقانونية التي ما تزال تواجه بعض النساء في المنطقة العربية. إلى اليوم مثلا، لا تستطيع المرأة في بعض الدول من بينها لبنان أن تمنح جنسيتها لأولادها. وفي بعض الدول ليس بإمكانها أن تحصل على الطلاق أسوة بالرجل. كما لا تجرّم بعض الدول العنف الأسري ضد النساء، بل وتسمح "بتأديبها" كما في القانون العراقي.

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صرخات ومطالب نساء من دول مختلفة ونقاشات مع سياسيين وسياسيات من صناع/ات القرار في المنطقة العربية. ضيوف الحلقة: إيناس الربيعي، مهندسة عراقية ناجية من التعنيف مقيمة في ألمانيا / فدوى نقيري، أم مغربية تكافح من أجل حضانة ابنتها / كساندرا نجار، ممثلة عابرة جندرية فلسطينية مقيمة في اليونان / سارة الزاهد، أم لبنانية حرمت من منح الجنسية لأطفالها / دنيا الشمري، نائبة عراقية ورئيسة لجنة شؤون المرأة في البرلمان / د. سليم الصايغ، نائب لبناني ووزير سابق للشؤون الاجتماعية

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عن هذا البرنامج

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جعفر توك — الاختلاف بداية الحوار

جعفر توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه قناة DWعربية من برلين. البرنامج يزور مختلف الدول العربية ليتعرف على قصص الناس عن كثب. البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، منصة كل من يشعر أنه مختلف أو مرفوض داخل المجتمع. البرنامج يكسر التابوهات في نقاش لضيوف بتوجهات مختلفة ضمن فقرات متنوعة بشكل إعلامي حديث. صفحاتنا على فايسبوك وإنستغرام وواتساب وتويتر مفتوحة لمتابعينا للتعليق والنقد وتقديم الأفكار

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