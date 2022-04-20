جعفر توك

"كيف أحافظ على صحتي النفسية؟"

في هذه الحلقة من جعفر توك، نتحدث عن الصحة النفسية. ناقشنا مع ضيفاتنا وضيوفنا كيف تؤثر السوشيال ميديا على التوازن النفسي. كما طرحنا عليهم/ن السؤال، لماذا ينظر البعض للمرض النفسيين بنوع من الوصم، وناقشنا أيضا التأثير الطويل للصراعات والحروب على صحتنا النفسية. تجارب مختلفة مع اضطرابات نفسية مختلفة وبحضور طبيب مختص.