 ″كيف أحافظ على صحتي النفسية؟″ | جعفر توك | DW | 24.05.2022

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جعفر توك

"كيف أحافظ على صحتي النفسية؟"

في هذه الحلقة من جعفر توك، نتحدث عن الصحة النفسية. ناقشنا مع ضيفاتنا وضيوفنا كيف تؤثر السوشيال ميديا على التوازن النفسي. كما طرحنا عليهم/ن السؤال، لماذا ينظر البعض للمرض النفسيين بنوع من الوصم، وناقشنا أيضا التأثير الطويل للصراعات والحروب على صحتنا النفسية. تجارب مختلفة مع اضطرابات نفسية مختلفة وبحضور طبيب مختص.

مشاهدة الفيديو 56:10

ضيوف الحلقة: سالي حلوه، مدربة حياة لبنانية وأم لطفلين مصابين بالتوحد. / جهاد غناج، مغربية عبرت مرحلة الاكتئاب بمساعدة أصدقائها. / نور، تيك توكر سورية في ألمانيا. / مصطفى النحاس، طبيب نفسي مصري. / هناء الجدوع، امرأة سورية تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

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