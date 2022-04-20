"كيف أحافظ على صحتي النفسية؟"

في هذه الحلقة من جعفر توك، نتحدث عن الصحة النفسية. ناقشنا مع ضيفاتنا وضيوفنا كيف تؤثر السوشيال ميديا على التوازن النفسي. كما طرحنا عليهم/ن السؤال، لماذا ينظر البعض للمرض النفسيين بنوع من الوصم، وناقشنا أيضا التأثير الطويل للصراعات والحروب على صحتنا النفسية. تجارب مختلفة مع اضطرابات نفسية مختلفة وبحضور طبيب مختص.
ضيوف الحلقة: سالي حلوه، مدربة حياة لبنانية وأم لطفلين مصابين بالتوحد. / جهاد غناج، مغربية عبرت مرحلة الاكتئاب بمساعدة أصدقائها. / نور، تيك توكر سورية في ألمانيا. / مصطفى النحاس، طبيب نفسي مصري. / هناء الجدوع، امرأة سورية تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.