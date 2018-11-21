 كيف أججت قضية خاشقجي الحرب الإعلامية بين السعودية وقطر | سياسة واقتصاد | DW | 21.11.2018

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سياسة واقتصاد

كيف أججت قضية خاشقجي الحرب الإعلامية بين السعودية وقطر

سلطت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الضوء أكثر على خفوت صوت الحيادية والتعددية في المشهد الإعلامي العربي، في خضم حرب إعلامية ضروس يديرها خصمان لدودان: السعودية وأخواتها من جهة، وقطر وأختها الكبرى تركيا من طرف آخر.

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ترامب وبن سلمان.. هل تنفصم عرى التحالف؟

منذ أسابيع وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول تتصدر عناوين الصحف العالمية والعربية. الكثير من هذه العناوين تكون إما متعلقة بتفاصيل جديدة حول القضية، تنشرها في البداية الصحف التركية القريبة من الحكومة على جرعات كالقطارة لتأخذ منها وسائل الإعلام القطرية جرعة زائدة لنشراتها الإخبارية، أو تدور حول ردود الفعل على الجريمة التي قدمت السعودية حولها معلومات متضاربة في البداية، لتعترف في النهاية بمقتل خاشقجي. وقد تبنى الإعلام الممول من السعودية الأشكال المختلفة من الرواية بكل تناقضاتها.

"لا حرية تعبير تحت الأنظمة السلطوية"
ويرى زيباستيان زونس، الخبير في الشؤون السعودية في الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية، أن "حرب البروباغندا الساخنة" بين السعودية وحلفائها من طرف، وقطر وحلفائها من طرف آخر حول قضية خاشقجي ليست سوى استمرار لما جرى في الشهور التي سبقتها، في إشارة إلى الحملات التي يشنها الطرفان على بعضهما البعض منذ حملة مقاطعة قطر من قبل السعودية وحلفائها في حزيران/يونيو عام 2017 . ويضيف زونس لـDW: "قضية خاشقجي ليست استثناء رغم أن لها خصوصية".

مختارات

قضية خاشقجي أظهرت تباينا كبيرا في تعامل وسائل الإعلام معها. الصحافة العالمية تحولت إلى أجهزة لكشف تفاصيل جريمة تتناول فيها معلومات مسربة غير مؤكدة. أما الصحافة العربية فواصلت حربها الإعلامية كل من خندقها السياسي. (25.10.2018)

لا تزال أكثر القضايا إثارة في الصحف العالمية والعربية هي اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واحتمال تورط السعودية بقتله. لكن ما هو دور تركيا في القضية، وكيف ستؤثر على صورة الرئيس أردوغان في كل العالم وفي العالم العربي؟  (19.10.2018)

من جانبه يؤكّد خبير شؤون الشرق الأوسط غونتر ماير إنه "لا توجد حرية للتعبير تحت الأنظمة السلطوية"، ويضيف الخبير الألماني لـDW: "غياب حرية التعبير (في غالبية وسائل الإعلام العربية) له علاقة بوجود أنظمة شمولية جداً في كل من السعودية وقطر ونظام أقل شمولية نسبياً في تركيا".

روايات وتفسيرات مختلفة لنفس الخبر
وكمثال على الاختلاف أو التناقض بين روايات وسائل الإعلام التابعة لكل من طرفي "حرب البروباغندا" هذه، نأخذ بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد فيه على تمسكه بالسعودية، رغم عدم استبعاده أن بن سلمان كان على علم بخطة قتل خاشقجي.

وتكفي قراءة الأخبار عن بيان ترامب على كل من موقعي، العربية السعودية، والجزيرة القطرية، لمعرفة مدى تركيز كل من القناتين – ومثيلاتهما - على التفاصيل التي تصب في مصلحة أجندات السلطات التي تمولها، مع إهمال أو التغاضي عن تفاصيل أخرى قد لا تكون أقل أهمية منها.

فقناة العربية السعودية لم تذكر أحد أهم النقاط التي جاءت في بيان ترامب وهي أن "هناك احتمال كبير أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحادث"، بل اكتفت بالجملة التي جاءت بعدها وهي: "ربما لن نعرف أبداً الحقائق المحيطة بجريمة قتل جمال خاشقجي".

Screenshot alarabiya.net (alarabiya.net)

لم يذكر موقع العربية السعودي كلام ترامب والذي لم يستبعد فيه أن بن سلمان كان على علم بخطة قتل خاشقجي


خبران رئيسيان على موقع العربية يظهران أكثر الرسالة التي تريد إيصالها للجمهور، بما يرضي السلطات السعودية. أحدهما بعنوان: " ترمب: أميركا تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية"، والآخر: "ترمب: لن أدمر الاقتصاد العالمي بالتشدد تجاه السعودية".

هذا البيان نفسه، فسرته قناة الجزيرة القطرية على أنه "إشارة جلية إلى أن هذه العلاقات الاستراتيجية (بين أمريكا والسعودية) لا تعتمد على بقاء شخص ما بسدة الحكم في الرياض أو حتى في واشنطن"، وأضافت: "كما يعني أيضاً أن حدوث عملية تغيير داخل بيت الحكم السعودي لن يتبعه توتر أو اهتزاز بالعلاقات الإستراتيجية بين الدولتين".

"في الإعلام السعودي السلطة هي الضحية"
وجاء في موقع "شبيغل أونلاين" الألماني تحليل عن تغطية الإعلام السعودي لقضية خاشقجي، ومما جاء فيه: "من يتابع الإعلام السعودي يتولد لديه انطباع أن الضحية ليس خاشقجي، بل ولي العهد محمد بن سلمان – (وكأنه) ضحية مؤامرة تقف وراءها إما قطر أوتركيا أوإيران أوالإخوان المسلمون أوإسرائيل أو المثليون جنسياً".

Screenshot aljazeera.net (aljazeera.net)

تقوم الجزيرة بتغطية قضي خاشقجي "بشكل مبالغ فيه" حسبما يرى خبراء إعلاميون


وأضاف شبيغل أونلاين: "يعلق الإعلام الخاضع للعائلة الملكية السعودية دائماً على قضية خاشقجي، بالشكل الذي يريده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
وكمثال على ذلك، سلط التقرير الضوء على تغطية صحيفة عكاظ السعودية لقضية خاشقجي منذ بدايتها في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

ورغم أن الصحيفة، التي تعتبر من أكثر الصحف قراءة في السعودية "ليست من الصفحات الصفراء"، بحسب شبيغل أونلاين، إلا أنها "ومنذ أن تولى محمد بن سلمان السلطة قامت بالتصعيد بشدة ضد كل المعارضين الفعليين والمفترضين لولي العهد السعودي"، وفقاً لما ذكره موقع شبيغل. وأضاف الموقع: "كلما طالت قضية خاشقجي فإن المعلقين في عكاظ يصعّدون من خطابهم حول المؤامرة".

تناقضات ونظرية مؤامرة
وسلط موقع شبيغل أونلاين الضوء على العديد من التعليقات المكتوبة في عكاظ حول تبنيها لخطاب المؤامرة، وعلى سبيل المثال كتب حسين شبكشي، عضو مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر في تعليق على قضية خاشقجي بعنوان: "اغتيال مواطن.. واغتيال وطن!" قال فيه: "نعم السعودية مستهدفة، وهذا لم يعد سراً (...) نظام الانقلاب في قطر تحالف مع إسرائيل وإيران والإخوان المسلمين على إسقاط السعودية وتقسيمها".

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مسائيةDW: رفض ترامب معاقبة الرياض.. ما تداعياته على قضية خاشقجي؟


وذكر الموقع مثالاً آخر عن التعليقات في الصحيفة ، مشيراً إلى كيفية تغيير الإعلام المحسوب على السعودية خطابه مع تطور قضية مقتل خاشقجي. فقبل خمسة أيام من إعلان السعودية أن خاشقجي قتل، كتب هاني الظاهري في الصحيفة: "اقترب إسدال الستائر على مسرحية اختفاء المواطن جمال خاشقجي في تركيا، وهي للحق ليست سوى مسرحية كوميدية تحولت لحدث عالمي (...) من خلال الفبركات الكرتونية والمسرحيات العابرة للقارات".

لكن ومع إعلان السعودية أن خاشقجي مقتل في القنصلية، أشاد الكاتب نفسه بـ"دولة القانون في السعودية" وكتب يقول: "بإعلان النائب العام عن ملابسات وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، أثبتت المملكة العربية السعودية للعالم أجمع أنها دولة عدل وقانون، ودولة مؤسسات لا يضيع فيها حق أحد".

محيي الدين حسين

  • Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/O. Shagaleh)

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    جمال خاشقجي

    بعد أكثر من شهر من مقتله في مقر القنصلية السعودية باسطنبول وجهت النيابة العامة السعودية تهما لـ 11 شخصا سعوديا تهما بالمسؤولية في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. بيان النيابة العامة السعودية يأـي بعد روايات سعودية متكررة عن الحادثة ولم تلق قبولا لدى حكومات غربية عديدة، فجمال كان منتقدا لسياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولذلك ما طالبت دول ومنظمات دولية بتحقيق شفاف وكشف ملابسات الحادث.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    فريق اغتيال؟

    دخل خاشقجي القنصلية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول ولم يخرج منها على قدميه. وسربت عدد من الصحف التركية أنباء عن تصفيته داخلها على يد "فريق اغتيال" مكون من 15 شخصا قدموا من السعودية لهذا الغرض. وقال مسؤولون سعوديون في البداية إنه خرج من القنصلية ولا يعرفون مكانه، قبل أن تعود الرياض وتعلن رسميا موته في القنصلية وتعتقل 18 شخصا سعوديا للتحقيق معهم حول القضية.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    سمير قصير

    في الثاني من يونيو/حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني سمير قصير عن سن يناهز 45 عاما بعد انفجار سيارته في بيروت. ورغم مرور عقد ونيف على اغتياله لم يكشف بعد عن قاتل سمير قصير، لكن أصابع الاتهام وجهت للنظام السوري، الذي كان قصير من أشد منتقديه.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    جبران تويني

    أسابيع بعد اغتيال سمير قصير، تم اغتيال الصحفي جبران تويني في 12 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006. كان تويني يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النهار الإعلامية. عرف تويني بمعارضته للتدخل السوري في لبنان.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    علي حسن الجابر

    هو رئيس قسم التصوير في قناة الجزيرة، اغتيل عن عمر يناهز 55 عاما في 12 من مارس/ آذار 2011 وذلك في كمين استهدف طاقم قناة الجزيرة جنوب غرب مدينة بنغازي. الصورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    حرب على الصحفيين في سوريا

    شهد الصراع في سوريا مقتل عشرات الصحفيين. في الصورة تظهر الصحفية الأمريكية، ماري كولفين و الصحفي الفرنسي ريميه أوشليك اللذين اغتيلا بالقرب من حمص في 22 فبراير/ شباط 2012. وقد سبق للصحفية الأمريكية كولفين أن فقدت عينها في تغطية صحفية في سيريلانكا.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    هرانت دينك

    هرانت دينك صحفي تركي من أصل أرميني، اشتهر بدفاعه عن الأرمن ومطالبته الحكومة التركية بالاعتراف بمذابح الأرمن. اغتيل في اسطنبول أمام مقر صحيفة آغوس التي يرأس تحريرها في 19 يناير/ كانون الأول 2007 عن عمر يناهز 53 سنة.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    روسيا من أكثر الدول خطراً على الصحفيين

    شهدت روسيا عددا من الاغتيالات في صفوف الصحفيين، من أشهرها اغتيال الصحفية آنا بوليتكوفسكايا، التي اغتيلت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 بإطلاق الرصاص عليها أمام منزلها.عرفت آنا بمعارضتها للحرب الشيشانية وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    سوكراتيس جيولياس

    كان سوكراتيس جيولياس مدير إذاعة محلية وصاحب مدونة سياسية تحظى بشعبية كبيرة في اليونان، اغتيل في أثينا في 19يوليو/ تموز 2010 عن عمر يناهز 37 سنة. وكان الصحفي اليوناني يقوم بتحقيق عن قضايا الفساد في المجال التجاري.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    حرب الصحفيين وعصابات المخدرات

    حائط تذكاري في مكسيكو سيتي للصحفيين ضحايا القتل والاختطاف في المكسيك. تعد المكسيك ودول أخرى في أمريكا اللاتينية، مثل كوبا وكولومبيا، من أخطر الدول في العالم على الصحفيين، إذ يغتال أفراد عصابات المخدرات كل من يحاول أن يفضح نشاطهم من الصحفيين.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    دانيال بيرل

    تتضارب المعلومات حول اليوم الذي قتل فيه الصحفي الأمريكي دانيال بيرل. لكن صحيفة "وول ستريت" التي كان بيرل يشغل منصب مدير مكتبها في جنوب آسيا ترجح أنه قتل في 21 فبراير/ شباط 2002. تم إعدام بيرل بوحشية في باكستان من قبل عناصر تنظيم القاعدة عن عمر ناهز 39 سنة.

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    صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

    مقتل صحفيي دويتشه فيله

    في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 اغتيل صحفيان تابعان لمؤسسة دويتشه فيله في أفغانسان، إذ تم إطلاق النار على الصحفية كارين فيشر (الصورة) والصحفي كريستيان شتروفه. أسباب القتل ما تزال مجهولة. توفيت كارين عن عمر ناهز 30 عاماً وكريستيان عن عمر ناهز 38 سنة.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

صحفيون ضحايا الاغتيال عبر العالم

لائحة الضحايا من الصحفيين يجري تحديثها باستمرار ويزداد عدد من دفعوا حياتهم ثمناً للحقيقة. وحسب "مراسلون بلا حدود"، يقتل أسبوعيا صحفي، ويعد عام 2012 الأكثر دموية للصحفيين. وآخر الضحايا هو الصحفي السعودي جمال خاشقجي. (22.10.2018)  

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لهيب حرائق خاشقجي لم ينطفئ بعد رغم مرور عدة أسابيع على اغتياله، ففي انتظار التقرير الأمريكي حول نتائج التحقيق، تظهر السعودية في وضع صعب، بين الاستمرار في دعم ولي العهد، وبين التضحية به لإنهاء العاصفة.

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جددت ألمانيا وشركاؤها الأوروبيون الدعوة لإجراء تحقيق شامل وشفاف في مقتل جمال خاشقجي. وأكد البيان الذي نشرته أيضا الخارجية الألمانية أن الحاجة لا تزال قائمة لتوضيح ملابسات الجريمة البشعة التي أودت بحياة الصحافي السعودي.

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