 كيف أثّرت أحداث كيمنتس الألمانية على أطفال اللاجئين فيها؟ | معلومات للاجئين | DW | 12.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

معلومات للاجئين

كيف أثّرت أحداث كيمنتس الألمانية على أطفال اللاجئين فيها؟

ماتزال أحداث مدينة كيمنتس الألمانية تثير مخاوف لدى بعض اللاجئين الذين يعيشون فيها، ويزداد خوفهم خاصة على أبنائهم، ما يدفع بعض العائلات للسعى إلى الانتقال من المدينة.

Deutschland, Chemnitz: Konzert gegen Rassismus (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

"نخاف من لحظة طيش أو لحظة غدر"، هكذا يصف اللاجئ السوري بلال الخانجي أوضاع اللاجئين الذين يعيشون في كيمنتس الألمانية، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة من مظاهرات عنيفة معادية للأجانب على خلفية مقتل مواطن ألماني طعناً خلال عراك مع مهاجرين.

وصل الخانجي  (30 عاما)  الذي يعيش في كيمنتس مع بداية موجة اللجوء منذ ثلاث سنوات، ثم قام بلمّ شمل زوجته وطفليه، فراس (10 سنين) وزيد (7 سنين). ويرى اللاجئ أن الأحداث الأخيرة أثرت على حياة عائلته وأطفاله.

يقول الخانجي لمهاجر نيوز: "أصبح ابني فراس يخاف من الخروج من البيت"، ويتابع: "وأنا أيضاً أخاف أن يتعرض أطفالي أو زوجتي لاعتداءات من العنصريين، خاصة وأن زوجتي ترتدي الحجاب".

وترى أم فراس، مها الخانجي، في حديثها لمهاجر نيوز أنه "من الطبيعي أن تخاف العائلات اللاجئة على أطفالها أكثر بعد الأحداث"، مشيرة إلى أنها ترغب بالخروج من المدينة لإخراج ابنها الصغير -والذي يعاني من مشاكل في السمع- من المدرسة التي يذهب إليها، بسبب "عنصرية المديرة"، على حد تعبيرها. 

غياب عن المدرسة بسبب الخوف

ويدفع الخوف بعض الأطفال اللاجئين إلى التغيّب عن المدرسة في الأيام التي تشهد مظاهرات معادية للأجانب، أو حتى مظاهرات مؤيدة لهم، خوفاً من تعرضهم لمظاهرات مضادة من قبل أنصار اليمين المتطرف، مثل اللاجئة السورية سيدره، والتي امتنعت عن الذهاب للمدرسة في نفس اليوم الذي شهد مظاهرة مناصرة للاجئين، خوفاً من اعتداءات محتملة من قبل اليمين المتطرف، كما تقول والدتها.

تقول اللاجئة السورية نسمة محمد، والدة سيدرة، لمهاجر نيوز: "في أيام المظاهرات خاف الكثير من الأطفال اللاجئين من الذهاب للمدرسة، ففي اليوم الذي لم تذهب فيه ابنتي للمدرسة، كان الكثير من رفاقها في الصف غائبين بسبب الخوف، كما علمت بعد ذلك".

وقد أقيم في المدينة حفل موسيقي شارك فيه أكثر من 65 ألف شخص كتعبير حي عن رفض العنصرية ومعاداة الأجانب واللاجئين وذلك ردا على مظاهرات جماعات اليمين المتطرف التي هيمنت على مشهد المدينة طيلة الأيام العشرة الأخيرة.

Deutschland, Chemnitz: Konzert gegen Rassismus (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

لكن تلك الاحتفالات لم تكن كافية لإزالة المخاوف من التعرض لمواقف "عنصرية" لدى  اللاجئة الخمسينية التي كانت معلمة في سوريا، والتي تشير إلى أنهم كانوا يتعرضون لمواقف "عنصرية" حتى قبل الأحداث الأخيرة في كيمنتس، وتضيف: "قمنا بنقل ابني الأصغر (13 سنة)  إلى مدرسة أخرى بسبب الاستهزاء به من قبل التلاميذ الآخرين كونه لاجئاً"، وتتابع: "حتى أن ابني أصبح يكره تلك المدرسة بسبب المعاملة السيئة".

وحتى أن الأم نفسها لم تسلم من تداعيات "العنصرية"، فكانت تتحاشى استخدام الباص وتضطر للمشي نصف ساعة من أجل الوصول إلى مدرستها خوفاً من بعض المواقف المعادية للمهاجرين، على حد تعبيرها.

"أصبح الكره يطفو على السطح"

تقول نسمة محمد: "عندما وصلت إلى ألمانيا بعد معاناة طويلة بسبب إجراءات لم الشمل، كنت متحمسة جداً لتعلم اللغة لكي أحصل على عمل، إلا أن المواقف التي مررنا بها جعلت تلك الحماسة تفتر".

ويرى اللاجئ السوري بلال الخانجي أن الأوضاع في كيمنتس تغيرت بعد الأحداث، ويقول: "في البداية كنا نلاحظ أن كارهي الأجانب ينظرون إلينا نظرة مليئة بالريبة والشكوك دون أن يتعرضوا لنا، لكن الأحداث الأخيرة جعلت الكره والحسد الذي بداخلهم يطفو على السطح".

ولا يخفي الخانجي أن هناك أشخاصاً يقفون إلى جانب اللاجئين في كيمنتس، لكنه يرى أن تغييراً ملفتاً للانتباه طرأ عليهم بعد الأحداث. يقول الخانجي: "بعد الأحداث أصبح مؤيدو اللاجئين يظهرون مواقفهم بشكل أقوى، بعد أن كان بعضهم صامتاً، وذلك لكي يثبتوا أنهم ليسوا عنصريين".

وتسعى عائلة الخانجي إلى الانتقال من كيمنتس إلى مدينة أخرى، "تجنباً للمشاكل"، إلا أنهما يحتاجان للحصول على الموافقة من دائرة الأجانب في كيمنتس، حيث أن قانوناً في ألمانيا يلزم اللاجئين بالبقاء في المدينة التي تم إرسالهم إليها، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

تقول مها الخانجي: "نرجو من السلطات الألمانية أن تسمح لنا بالخروج من المدينة فنحن نريد أن نتعلم ونعمل بسلام في الدولة التي فتحت لنا أبوابها".

وتضيف الخانجي: "خرجنا من بلادنا بسبب الحرب وعدم وجود الأمان وخوفاً على أطفالنا وحرصاً على مستقبلهم، ولا نريد أن نعيش الخوف هنا أيضاً.

محيي الدين حسين - مهاجر نيوز

مختارات

رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية: تصريحاتي بشأن كيمنتس فهمت خطأ

ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور خفف من وطأة تصريحاته بشأن صحة فيديو عن أعمال عنف معادية للأجانب وقعت في مدينة كمنيتس. وأكد هانز-غيورغ ماسن أن محتوى الفيديو قد فهم خطأ بعد أن شكك سابقا في صحته. (11.09.2018)  

زيهوفر يقول "الهجرة أم المشاكل" وساسة يردون و"أنت جدها"

لفترة طويلة التزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الصمت ولم يعلق على أحداث كيمنتس التي شهدت مظاهرات من اليمين المتطرف معادية للأجانب. والآن نطق زيهوفر بكلمات وصفت بالقاسية وقوبلت بردود أفعال مختلفة من قبل سياسيين. (06.09.2018)  

بعد مطالبتها بالاعتذار.. ميركل تؤكد إدانتها لأحداث كيمنتس

لم تستجب المستشارة ميركل فحسب لطلب رئيس حزب البديل الشعبوي بالاعتذار عن موقفها إزار أحداث كيمنتس العنصرية، بل أكدت الأربعاء مجددا إدانتها لمظاهر العنصرية والكراهية ومطاردة أفراد أبرياء (أجانب) في المدينة الساكسونية. (05.09.2018)  

روابط خارجية

مهاجر نيوز

مواضيع ذات صلة

Deutschland AfD-Kundgebung und Gegenproteste in Chemnitz ziehen tausende Demonstranten an

بعد تحشيد يميني كبير.. انتهاء احتجاجات كيمنتس بسلام في ألمانيا 02.09.2018

كشفت الشرطة الألمانية أن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كيمنتس السبت وشارك فيها نحو 8500 شخص، انتهت بإصابة تسعة أشخاص وتسجيل نحو 25 جريمة جنائية تسببت بأضرار بالممتلكات والإيذاء البدني واستخدام رموز محظورة.

Chemnitz - Demonstranten mit einer Deutschlandfahne versammeln sich vor dem Stadion vom Chemnitzer FC

كيمنتس: العراقي المشتبه به بحادث الطعن كان بالإمكان ترحيله 31.08.2018

ذكرت المحكمة الإدارية في مدينة كيمنتس التي تشهد منذ أيام أحداث عنف على خلفية مقتل ألماني خلال مشاجرة بين أفراد منحدرين من أصول مهاجرة، أن العراقي المشتبه بتورطه في الجريمة كان بالإمكان ترحيله في أيار/ مايو عام 2016.

Flaggen vor dem Europäischen Parlament

أزمة اللجوء تكشف ثغرات السياسة الأوروبية في الشرق الأوسط 06.09.2018

قرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عام 2015 إبقاء الأبواب مفتوحة أمام تدفق طالبي اللجوء الفارين من سوريا والعراق، أحدث انشقاقات حادة في المجتمعات الأوروبية، وأظهرت غياب سياسة أوروبية جريئة تجاه منطقة الشرق الأوسط.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  