كيف أتخلص من إدمان التطبيقات؟

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بدلاً من قضاء ساعات على تيك توك أو إنستغرام، يمكن للشخص محاولة التفكير في حياته وفيما هو مهم حقًا بالنسبة له في المستقبل.
أعلنت شركة "ميتا" عن نسخة وصفتها بـ "الأصغر والأفضل أداءً" من الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مثل "تشات جي بي تي".النسخة الجديدة ستتيح للباحثين إيجاد حلول للمخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا.
أثار انتشار تطبيق تيك توك الصيني السريع على مستوى العالم قلق مشرعين ومنظمات تعنى بحماية الخصوصية، فما أسباب القلق؟
واجهت ميتا أو فيسبوك سابقا، أزمة خلال العام الماضي بسبب انخفاض قيمة أسهم الشركة نتيجة ضعف الإيرادات والمشاكل التنظيمية والرهان الكبير على ما سوف تحققه منصات "ميتافيرس". ومن المتوقع أن تستمر الأزمة خلال العام الجديد.
في محاولة للحفاظ على أكبر عدد ممكن من المستخدمين، أعلنت فيسبوك الشبكة الاجتماعية الرائدة عالمياً أنها أدخلت تعديلاً إلى تطبيقها. وسيجعل التعديل الجديد فيسبوك مشابها لـ "تيك توك".
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