كليك

كيف أتخلص من إدمان التطبيقات؟

بدلاً من قضاء ساعات على تيك توك أو إنستغرام، يمكن للشخص محاولة التفكير في حياته وفيما هو مهم حقًا بالنسبة له في المستقبل.