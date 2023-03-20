 كيف أتخلص من إدمان التطبيقات؟ | كليك | DW | 20.03.2023

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كليك

كيف أتخلص من إدمان التطبيقات؟

بدلاً من قضاء ساعات على تيك توك أو إنستغرام، يمكن للشخص محاولة التفكير في حياته وفيما هو مهم حقًا بالنسبة له في المستقبل.

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كليك - كيف تجعلنا التطبيقات مدمنين 20.03.2023

ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 02.02.2018 in einer Wohnung in Hamburg und schaut geschockt auf ihr Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose || Modellfreigabe vorhanden

فخّ التلعيب 20.03.2023

Happy teenage girl using a smart phone watching online content sitting in a park

كيف تربطنا التطبيقات بها 20.03.2023

©PHOTOPQR/LA MONTAGNE/Jérémie FULLERINGER ; ; 02/12/2021 ; Illustration insomnie, sommeil, repos, lecture, smartphone, ecran, lumiere bleue, Aurillac, 02/12/2021. Photo Jeremie Fulleringer - insomnia: book vs smartphone stock picture

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