 كيف أتجنب أعراض كوفيد طويلة الأمد؟ | DW الأخبار | DW | 04.08.2022

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DW الأخبار

كيف أتجنب أعراض كوفيد طويلة الأمد؟

كثير من مرضى كورونا ظل يعاني، بعد إصابته بالعدوى، من أعراض طويلة الأمد يطول تعدادها. الآن تم تأسيس العديد من الجمعيات لمساعدة هؤلاء المرضى.

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