كيف أتجنب أعراض كوفيد طويلة الأمد؟

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كثير من مرضى كورونا ظل يعاني، بعد إصابته بالعدوى، من أعراض طويلة الأمد يطول تعدادها. الآن تم تأسيس العديد من الجمعيات لمساعدة هؤلاء المرضى.
في نتيجة يتوقع أن تغير الكثير من تصوراتنا حول العيش في المدينة، كشفت دراسة حديثة عن مدى الضرر الصحي الذي يمكن أن يصيب الناس عند اختيارهم العيش في المناطق الحضرية وبعيداً عن المساحات الخضراء.
فوز الرئيس إيمانويل ماكرون بشق الأنفس على مارين لوبان جعل أوروبا تتنفس الصعداء. لكن هذه النتيجة جرس إنذار للقادم من الأيام، إذ اقترب اليمين المتطرف أكثر من أي وقت مضى من أبواب الإليزيه وفق معلقين ألمان وأوروبيين.
وأخيرا حقق المنتخب الألماني لكرة القدم "المانشافت" أول انتصار له في بطولة دوري أمم أوروبا. ورغم أن هناك الكثير من العمل ينتظر المنتخب، فإن اللاعبين والمدير الفني لوف يتطلعون إلى تحقيق المزيد من الانتصارات بعد هذا الفوز.
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