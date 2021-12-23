 كيفية مواجهة متلازمة المنتحل | صحتك بين يديك | DW | 23.12.2021

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صحتك بين يديك

كيفية مواجهة متلازمة المنتحل

هل أنت ناجح جدا ورغم ذلك تعتقد أنك لا تستحق هذا النجاح. إن من يعاني من أعراض متلازمة المنتحل يخاف دائما من أن يظهر أمام الآخرين بمظهر المنتحل، وذلك رغم كفاءته ومهارته.

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