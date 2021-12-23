كيفية مواجهة متلازمة المنتحل

حمية "تونون الفرنسية" تعد بفقدان 10 كيلوغرامات خلال أسبوعين!

تعتمد حمية "تونون" على خطة تغذية بها كمية كبيرة من البروتين. ومعادلة تلك الحمية أو "الريجيم" هي تناول الكثير من البروتين مع الإقلال بشكل كبير من الكربوهيدرات والدهون. لكن هناك شكوك في جدواها وآثارها المضرة.