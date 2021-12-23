كيفية مواجهة متلازمة المنتحل

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هل أنت ناجح جدا ورغم ذلك تعتقد أنك لا تستحق هذا النجاح. إن من يعاني من أعراض متلازمة المنتحل يخاف دائما من أن يظهر أمام الآخرين بمظهر المنتحل، وذلك رغم كفاءته ومهارته.
تعتمد حمية "تونون" على خطة تغذية بها كمية كبيرة من البروتين. ومعادلة تلك الحمية أو "الريجيم" هي تناول الكثير من البروتين مع الإقلال بشكل كبير من الكربوهيدرات والدهون. لكن هناك شكوك في جدواها وآثارها المضرة.
أعلنت عدد من الدول مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين لعام 2022، غير أن المقاطعة الرياضية لهذه الألعاب غير مطروحة حتى الآن على جدول الأعمال. لكن كيف سيكون رد فعل ألمانيا والاتحاد الأوروبي؟
رغم أن إحصائيات دولية تشير إلى أن الإمارات تحتل الصدارة بين دول الشرق الأوسط عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، إلا أن حال النساء الإماراتيات يظهر واقعاً مراً. وتقول خبيرات إن أمام الإمارات طريق طويل.
خلال أيام ستجرى انتخابات لاختيار رئيس جديد لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول". أحد المرشحين لهذا المنصب هو اللواء أحمد الريسي من الإمارات. لكن ترشيحه يتعرض لانتقادات من قبل حقوقيين وساسة، وأيضاً من برلين. والإمارات ترد.
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