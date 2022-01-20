كيفية أداء الاتكاء الجانبي

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فقرة اللياقة البدنية مع فيفيان، نعرض فيها هذه المرة الاتكاء الجانبي.
صالات الرياضة والتمارين القاسية وحدها لا تكفي للحصول على عضلات مشدودة والتمتع بصحة بدنية ولياقة عالية. يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات إلى جانب الرياضة. ما هي الأطعمة الغذائية المثالية لذلك؟
لا يكشف العمر الحقيقي للشخص إلا عن القليل بشأن الحالة الصحية والأداء الجسدي العام. لكن يوجد هناك تقييم آخر يمكن من خلاله التعرف على العمر البيولوجي؟ فهل تعرف ما هو عمرك البيولوجي؟
ممارسة الأطفال للرياضة له فوائد صحية كثيرة، والتي يبدو أنها لا تقتصر على تأثيرها الإيجابي على الجسم فقط. وفقاً لدراسة حديثة، فإن ممارسة السباحة على وجه التحديد تحسّن من قدرة الأطفال على التعلم. كيف يحدث ذلك؟
نقاشات علمية تدور حول وجود علاقة محتملة بين وظيفة القلب والدماغ، لكن الآلية الأساسية لتبرير هذه العلاقة ظلت غير واضحة. دراسة حديثة توصلت إلى أن المشاكل في القلب تؤدي لضعف النشاط الجيني في مركز الذاكرة بالدماغ. والنتيجة؟
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