كيفية أداء الاتكاء الجانبي

ما زلت في شبابك.. هكذا يمكنك أن تعرف بنفسك عمرك البيولوجي!

لا يكشف العمر الحقيقي للشخص إلا عن القليل بشأن الحالة الصحية والأداء الجسدي العام. لكن يوجد هناك تقييم آخر يمكن من خلاله التعرف على العمر البيولوجي؟ فهل تعرف ما هو عمرك البيولوجي؟