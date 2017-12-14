كيفن سبيسي يمثل أمام المحكمة بتهمة التحرش جنسياً بقاصر

قال مدع أمريكي محلي إنه تم توجيه اتهام إلى الممثل كيفن سبيسي، الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 2000 عن فيلم "الجمال الأمريكي" (أميريكان بيوتي)، فيما يتصل بمزاعم بأنه تحرش جنسياً بشاب عمره 18 عاماً في حانة بولاية ماساتشوستس قبل أكثر من عامين.
ومن المقرر أن يمثل سبيسي أمام محكمة مقاطعة نانتاكيت في السابع من يناير/ كانون الثاني 2019 فيما يتعلق بتهمة الفعل الفاضح والتحرش بفتى قاصر، حسبما تظهر وثائق المحكمة وبيان صادر عن مايكل أوكيف، المدعي العام لمنطقة كيب أند آيلاندز.
ولم يعلق محامي سبيسي على هذه المعلومات، إلا أن سبيسي نشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" الاثنين (25 كانون الأول/ ديسمبر 2018) يتقمص فيه شخصية فرانك أندروود في المسلسل التلفزيوني الشهير "بيت الأوراق" (هاوس أوف كاردز) ويقول "أعرف ما تريدون، تريدونني أن أعود... لن تندفعوا لإصدار أحكام دون حقائق، أليس كذلك؟". ولم يُشر التسجيل، الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق، إلى ما هو منسوب إليه من تهم.
وقال أوكيف إنه تم توجيه الاتهام إلى سبيسي (59 عاماً) بعد جلسة إجرائية في 20 ديسمبر/ كانون الأول. يأتي الاتهام في أعقاب ما ذكرته الصحفية التلفزيونية هيذر أونرو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من أن سبيسي تحرش جنسياً بابنها البالغ من العمر 18 عاماً في مطعم وحانة "كلوب كار" بجزيرة ناتوكيت، الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لولاية ماساتشوستس، في السابع من يوليو/ تموز 2016.
وكان أكثر من 30 رجلاً قد قالوا من قبل إنهم وقعوا ضحايا محاولات جنسية غير مرغوب فيها من قبل سبيسي، الذي أثير جدل حوله العام الماضي عندما اتهمه الممثل أنتوني راب بمحاولة إغوائه عام 1986 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، اعتذر سبيسي عن أي سلوك غير لائق مع راب، غير أنه لم يعلق على الأمر منذ ذلك الحين.
ونجم عن ذلك طرد سبيسي من الموسم الأخير من مسلسل (هاوس أوف كاردز) واستبعاده من فيلم "كل أموال العالم" (أول ذا ماني إن ذا وورلد) من إنتاج 2017.
ر.ض/ ي.أ (رويترز)
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