كيف تتحرك الكثبان الساحلية؟

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الكثبان الرملية العالية تحمي من الفيضانات. ولكن ما مدى استقرار هذه الكثبان الحامية في أوقات تغير المناخ؟ يستخدم الباحثون في جامعة بوردو الطائرات بدون طيار لدراسة كيفية نمو الكثبان الساحلية أو تقلصها وكيف يمكن المحافظة عليها.
حادث مقتل سائقي شاحنات جزائرية قرب موقع "بئر لحلو" الواقع في المنطقة العازلة على الجدار الرملي القائم بالصحراء الغربية، هل يكون نقطة تحول نحو انزلاق الجزائر والمغرب إلى مواجهة أوسع، وكيف يمكن أن تكون ملامحها؟
وجه الأمين العام للأمم المتحدة دعوة للمشاركين في مؤتمر المناخ "كوب 26" لبذل كل ما في وسعهم لـ"إنقاذ البشرية" في مواجهة التغير المناخي، فيما حذر رئيس وزراء بريطانيا من أن فشل المؤتمر قد يتسبب بغضب شعبي "لا يمكن احتواؤه".
يشدد الخبراء الألمان على أن الحكومة المقبلة ستكون "الأخيرة" القادرة على انقاذ الوضع البيئي، لكن ذلك يستلزم "تعاوناً دولياً" ودول شمال إفريقيا أفضل المرشحين رغم التحديات، تقول البروفسورة لمياء المساري بيكر في حوار مع DW.
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