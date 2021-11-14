 كيف تتحرك الكثبان الساحلية؟ | المستقبل الآن | DW | 21.11.2021

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المستقبل الآن

كيف تتحرك الكثبان الساحلية؟

الكثبان الرملية العالية تحمي من الفيضانات. ولكن ما مدى استقرار هذه الكثبان الحامية في أوقات تغير المناخ؟ يستخدم الباحثون في جامعة بوردو الطائرات بدون طيار لدراسة كيفية نمو الكثبان الساحلية أو تقلصها وكيف يمكن المحافظة عليها‫.‬

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