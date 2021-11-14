كيف تتحرك الكثبان الساحلية؟

غوتيريش: مؤتمر المناخ يجب أن يعمل على "إنقاذ البشرية"

وجه الأمين العام للأمم المتحدة دعوة للمشاركين في مؤتمر المناخ "كوب 26" لبذل كل ما في وسعهم لـ"إنقاذ البشرية" في مواجهة التغير المناخي، فيما حذر رئيس وزراء بريطانيا من أن فشل المؤتمر قد يتسبب بغضب شعبي "لا يمكن احتواؤه".