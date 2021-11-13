 كيسيلو موسيا ـ كفاح ضد التغير المناخي في كينيا | تقارير جديدة | DW | 05.01.2022

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تقارير جديدة

كيسيلو موسيا ـ كفاح ضد التغير المناخي في كينيا

صوّر المزارع كيسيلو موسيا لسنوات عواقب تغير المناخ في قريته في كينيا. عندما جمعته عاصفة رعدية بمنتجة أفلام نرويجية تحول إلى ناشط يكافح التغير المناخي.

Filmstills Dokumentation l Danke für den Regen

Filmstills Dokumentation l Danke für den Regen


ينتظر الجميع في قرية كيسيلو المطر بشوق كبير بعد جفاف طويل. ولكن عندما يأتي ذلك أخيرا، تجرف الفيضانات العنيفة النباتات وتدمر العاصفة الرعدية الهائجة المنازل والأكواخ. لكن كيسيلو لا يستسلم، فهو ينظم اجتماعات مع أهالي القرى المجاورة لإقناعهم بضرورة اتخاذ تدابير حماية من التغيرات المناخية.
 

Filmstills Dokumentation l Danke für den Regen


فيلم "Thank You For The Rain" هو يلقي هذا الفيلم الضوء على نضال كيسيلو موسيا ضد التغير المناخي. يعيش كيسيلو وجوليا في مناطق مختلفة تماما من العالم ومع ذلك لديهما نفس الأهداف والاهتمامات: مكافحة تغير المناخ ونشر الوعي البيئي. عمل الاثنان جنبا إلى جنب لأكثر من خمس سنوات لإنتاج هذا الفيلم.
 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 23 يناير/كانون الثاني 2022 – 03:15 UTC
الأحد 23 يناير/كانون الثاني 2022 – 11:15 UTC
الأحد 23 يناير/كانون الثاني 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022 – 15:15 UTC
الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022 – 07:15 UTC
الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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