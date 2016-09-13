كيربر تهزم ويليامز وتتوج بلقبها الأول في بطولة ويمبلدون

فاجأت الألمانية أنجليك كيربر منافستها الأمريكية سيرينا وليامز بفوزها عليها بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-3) اليوم السبت (14 توز/يوليو 2018) لتنال أول ألقابها على صعيد فردي السيدات ببطولة ويمبلدون الانكليزية للتنس. وبذلك حرمت الألمانية انجيليك كيربر منافستها الاميركية سيرينا وليامس من إحراز لقبها الثامن في بطولة ويمبلدون الانكليزية لكرة المضرب، ومعادلة الرقم القياسي لألقاب الغراند سلام. وكانت سيرينا بطلة ويمبلدون سبع مرات تسعى لانتزاع اللقب الثامن لمعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب البطولات الأربع الكبرى والبالغ 24 لقبا والمسجل باسم مارغريت كورت لكنها ارتكبت العديد من الأخطاء في حين سددت كيربر ضربات ناجحة بشكل جيد.

وبفوز كيربر على سيرينا تكون قد أحرزت لقبها الأول في البطولة الانكليزية، والثالث في البطولات الأربع الكبرى بعد أن توجت في ملبورن الأسترالية وفلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2016.

وبدت كيربر متوترة بشكل مبرر مع إرسالها لحسم المباراة، وهي متقدمة 5-3 لكنها تمكنت من الاحتفال عندما سددت سيرينا ضربة خلفية في الشبكة في النقطة الأولى لحسم المباراة.

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)