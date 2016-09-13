كيربر تهزم ويليامز وتتوج بلقبها الأول في بطولة ويمبلدون

فاجأت الألمانية أنجليك كيربر منافستها الأمريكية سيرينا وليامز بفوزها عليها بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-3) اليوم السبت (14 توز/يوليو 2018) لتنال أول ألقابها على صعيد فردي السيدات ببطولة ويمبلدون الانكليزية للتنس. وبذلك حرمت الألمانية انجيليك كيربر منافستها الاميركية سيرينا وليامس من إحراز لقبها الثامن في بطولة ويمبلدون الانكليزية لكرة المضرب، ومعادلة الرقم القياسي لألقاب الغراند سلام. وكانت سيرينا بطلة ويمبلدون سبع مرات تسعى لانتزاع اللقب الثامن لمعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب البطولات الأربع الكبرى والبالغ 24 لقبا والمسجل باسم مارغريت كورت لكنها ارتكبت العديد من الأخطاء في حين سددت كيربر ضربات ناجحة بشكل جيد.
وبفوز كيربر على سيرينا تكون قد أحرزت لقبها الأول في البطولة الانكليزية، والثالث في البطولات الأربع الكبرى بعد أن توجت في ملبورن الأسترالية وفلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2016.
وبدت كيربر متوترة بشكل مبرر مع إرسالها لحسم المباراة، وهي متقدمة 5-3 لكنها تمكنت من الاحتفال عندما سددت سيرينا ضربة خلفية في الشبكة في النقطة الأولى لحسم المباراة.
ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)
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سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الأميركية سيرينا وليامز: في جعبتها 64 لقبا في الفردي و22 في الزوجي. الأولى حاليا في الترتيب العالمي. أكثر من 63 مليون دولارا هي حصيلة الجوائز التي حصلت عليها. تحب الحديث بالهاتف مع الأصدقاء.
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سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الروسية ماريا شارابوفا : الثانية في الترتيب العالمي. حازت على 33 لقبا في الفردي وثلاثة في الزوجي. تقدر قيمة الجوائز التي حصلت عليها 32 مليون دولار. تحب الرقص والغناء والأزياء ومعروفة بصرخاتها على الملعب.
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سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الرومانية سيمونا هاليب: فازت إلى غاية اللحظة بثمانية ألقاب. عمرها 23 عاما. مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون دولار. الثالثة في ترتيب بطلات التنس لموسم 2014. تعشق الباستا الإيطالية وعصير البرتقال.
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سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
التشيكية بترا كفيتوفا: حصلت على 14 لقبا بقيمة نحو 17 مليون دولار. معروفة بقوة إرسالها بالذراع اليسرى. تبلغ من العمر 24 عاما، وهي الرابعة عالميا. تحب السوشي والمطبخ الإيطالي.
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سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الصربية آنا ايفانوفيتش: 27 عاما. فازت بـ 15 لقبا وحصلت على 13 مليون دولار من الجوائز. غذائها المفضل السوشي وشرابها المفضل الماء.
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سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
البولندية اغنيشكا رادفانسكا: 25 عاما، 14 لقب فردي ولقبين في الزوجي. 17 مليون دولار حصيلة جوائزها. ولدت في كراكوف لكن مدينتها المفضلة باريس. السادسة في الترتيب العالمي.
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سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الكندية اويغين بوخارد: 20 عاما، لقب واحد بالفردي. مطربها المفضل جاستين بيبر. أول كندية تصل إلى نهائي إحدى بطولات غراند سلام، وذلك في ويمبلدون 2014 والتي فازت بلقبها.
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سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الشقراء الدنماركية كارولين وزيناكي: 22 لقبا فرديا ولقبين في الزوجي. مجموع جوائزها يقارب 20 مليون دولار. 24 عاما، تحب كرة القدم والسباحة. وغذائها المفضل، هو طعام والدتها من الدجاج بالكاري.
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سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
الألمانية انغيليكا كيربر: 26 عاما، فازت بثلاثة ألقاب كبرى بقيمة 7 ملايين دولار. تعيش في بولندا. قدوتها الألمانية شتيفي غراف.
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سيدات كرة المضرب..الثراء والوجه الحسن
السلوفاكية دومينكا جيبولكوفا: 25 عاما، فازت بأربعة ألقاب وبمبالغ فاقت 6 ملايين دولار. رقمها المفضل هو 9 وتحب العيش في براتسلافا، باريس ونيويورك. كتابة: عباس الخشالي