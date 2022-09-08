كيا الرياضية التي تتفوق على بورشه

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تتوفر نسخة "جي تي" السياحية على قدرات كيا EV6، ولكن بشكل أفضل، فهي سريعة ومرنة للغاية. مُختَبِر السيارات لويس كابل يرى أنها ستتفوق على بورشه تايكان.
قد لا يولي السائقون اهتماما بالموسيقى التي يشغلونها أثناء القيادة. لكن دراسة لإحدى شركات السيارات الكهربائية، كشفت عن أن الاستماع إلى مقطوعات كلاسيكية للموسيقي العالمي، بيتهوفن، لها تأثير على سلوك السائق واستهلاك الطاقة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول