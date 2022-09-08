 كيا الرياضية التي تتفوق على بورشه | عالم السرعة | DW | 16.09.2022

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عالم السرعة

كيا الرياضية التي تتفوق على بورشه

تتوفر نسخة "جي تي" السياحية على قدرات كيا EV6، ولكن بشكل أفضل، فهي سريعة ومرنة للغاية. مُختَبِر السيارات لويس كابل يرى أنها ستتفوق على بورشه تايكان.

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