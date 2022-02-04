 كيا إي في 6 ـ سيارة ترضي تطلعات مالكها؟ | عالم السرعة | DW | 11.02.2022

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عالم السرعة

كيا إي في 6 ـ سيارة ترضي تطلعات مالكها؟

تجهيزات داخلية من مواد مستدامة وقدرة على شحن السيارات الكهربائية الأخرى. "كيا إي في 6" سيارة كهربائية مزودة بابتكارات حديثة.

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