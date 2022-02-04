كيا إي في 6 ـ سيارة ترضي تطلعات مالكها؟

تحليل: الحكومة الألمانية القادمة وحقيقة الترحيب بالهجرة المُنظمة

على نحو مفاجئ أكد اتفاق الائتلاف الحكومي القادم في ألمانيا بزعامة أولاف شولتس على فتح الباب واسعا أمام المهاجرين إلى ألمانيا عبر الطرق الشرعية. ما خلفيات ذلك، وهل يتم تجاوز مشكلة النقص في العمالة المتخصصة عبر ذلك؟