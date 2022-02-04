كيا إي في 6 ـ سيارة ترضي تطلعات مالكها؟

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تجهيزات داخلية من مواد مستدامة وقدرة على شحن السيارات الكهربائية الأخرى. "كيا إي في 6" سيارة كهربائية مزودة بابتكارات حديثة.
يقدم الاتحاد الأوروبي مشروعا يهدف لتقليص الانبعاثات في السيارات الجديدة إلى الصفر، وستصبح السيارات الكهربائية الوحيدة المسموح بسيرها على الطرق الأوروبية في هذه الحالة، لكن المشروع يثير انقساما داخل قطاع صناعة السيارات.
الهواتف الذكية مضرة للبيئة، لهذا السبب تعتزم شركة فيرفون" الهولندية طرح إصدارها الجديد من هاتف "فايرفون 4" الذكي الذي قالت إنه صديق للبيئة. في التقرير التالي تتقصى DW عن إمكانية وجود هاتف ذكي غير مضر بالبيئة؟
يقول المراقبون إن ما سوف تقدمه قطر تنظيميا وتجهيزيا في مونديال 2022 يفوق كل التوقعات. وبذلك ترفع قطر السقف المعهود به في التظاهرات الدولية السابقة. ولعلّ أهم ما سوف يقدمه مونديال 2022 المستوى التقني العالي.
على نحو مفاجئ أكد اتفاق الائتلاف الحكومي القادم في ألمانيا بزعامة أولاف شولتس على فتح الباب واسعا أمام المهاجرين إلى ألمانيا عبر الطرق الشرعية. ما خلفيات ذلك، وهل يتم تجاوز مشكلة النقص في العمالة المتخصصة عبر ذلك؟
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