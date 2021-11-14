 كياج قبيح: ثورة وتمرد على معايير الجمال | يوروماكس | DW | 20.11.2021

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يوروماكس

كياج قبيح: ثورة وتمرد على معايير الجمال

رموش، شفاه، ووجوه ملطخة بألوان وأشكال غريبة: ما يعتبر بشع وزائف في عالم الجمال الكلاسيكي، يُحتفل به الآن في صيحة المكياج القبيح. حتى الطعام يستخدم كمستحضرات تجميل.

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