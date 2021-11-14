كياج قبيح: ثورة وتمرد على معايير الجمال

الذكاء الاصطناعي في حياتنا.. يساعدك حتى في اختيار عطرك!

دخل الذكاء الاصطناعي عالم مستحضرات التجميل، وأطلقت علامات تجارية في هذا المجال منتجات يمكن أن تكون مفصّلة على قياس تفضيلات كل شخص، سعياً إلى جذب الزبائن الذين يريدون أن يكونوا متميزين، فقد "بات الناس يركزون على ذواتهم".