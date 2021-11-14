كياج قبيح: ثورة وتمرد على معايير الجمال

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
رموش، شفاه، ووجوه ملطخة بألوان وأشكال غريبة: ما يعتبر بشع وزائف في عالم الجمال الكلاسيكي، يُحتفل به الآن في صيحة المكياج القبيح. حتى الطعام يستخدم كمستحضرات تجميل.
دخل الذكاء الاصطناعي عالم مستحضرات التجميل، وأطلقت علامات تجارية في هذا المجال منتجات يمكن أن تكون مفصّلة على قياس تفضيلات كل شخص، سعياً إلى جذب الزبائن الذين يريدون أن يكونوا متميزين، فقد "بات الناس يركزون على ذواتهم".
الحصول على شعر كثيف ولامع وبشرة صحية، قد يكلفك أقل مما تعتقد. عشرة أغذية غنية بالفيتامينات والعناصر المغذية تغنيك عن مستحضرات التجميل الباهظة الثمن والمضرة أحياناً.
في الوقت الذي تطرح فيه عدة شركات منتجات تعد باستعادة الشباب ومقاومة التجاعيد وتغطية الشعر التي غزاها الشيب، يرى البعض أن هناك إمكانية للمرأة بالاحتفاظ بلون شعرها الرمادي والبقاء جميلة. فكيف ذلك؟
في حملات تسويق ضخمة تَعدُ شركات التجميل زبائنها بمستحضرات قادرة على تبييض البشرة، مستغلة مُثل جمال ترى في البشرة البيضاء الناصعة مؤشر ثروة ونجاح. خبراء ألمان رصدوا فوائد ومخاطر بعض تلك المستحضرات على صحة الإنسان.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول