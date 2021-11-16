 كويكبات خطرة | المستقبل الآن | DW | 26.06.2022

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المستقبل الآن

كويكبات خطرة

تصطدم الكويكبات بشكل متكرر بالأرض، مخلفة أحياناً دماراً كبيراً، كما حدث عام 2013 لدى سقوط نيزك فوق مدينة تشيليابينسك الروسية. كيف يمكن تفادي ذلك مستقبلاً؟

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An image of an Earth view with comet Neowise. 3D illustration Graphic with high detailed NASA images for the earth.

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رغم اكتشافه عام 2016، عاد "كامو أوليوا" ليثير الجدل من جديد حول نشأته وما إذا كان جزءا من القمر التابع للأرض أم أنه جاء من مكان آخر. علماء يقولون إن تركيب الجسيم الغريب يتشابه كثيراً مع تركيب صخور القمر.

*****Achtung: Verwendung nur zur abgesprochenen Berichterstattung über den Royal Observatory Greenwich’s Astronomy Photographer of the Year 2020 competition/exhibition. 39% Crescent Moon © Richard Addis (UK) This image of the Moon at 39% illumination was captured through eleven videos of different areas, which were stacked and then stitched together. The saturation process revealed the mineral compositions in the Lunar Basalts on the surface. These vivid browns and blues are due to high concentrations of titanium and iron. The photographer loves the contrast along the terminator and the close-up detail and clarity of this image.

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Titel: Could the Blueprint for Life Have Been Generated in Asteroids? Conceptual image of meteoroids delivering nucleobases to ancient Earth. The nucleobases are represented by structural diagrams with hydrogen atoms as white spheres, carbon as black, nitrogen as blue and oxygen as red. Credits: NASA Goddard/CI Lab/Dan Gallagher https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html

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