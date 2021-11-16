كويكبات خطرة

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تصطدم الكويكبات بشكل متكرر بالأرض، مخلفة أحياناً دماراً كبيراً، كما حدث عام 2013 لدى سقوط نيزك فوق مدينة تشيليابينسك الروسية. كيف يمكن تفادي ذلك مستقبلاً؟
وصل أول فريق من رواد الفضاء المنتمين جميعاً للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية مدتها أسبوع. ورحبت وكالة "ناسا" بما وصفته بـ "إطلاق تاريخي" معتبرة إياه بداية "لعهد جديد" في رحلات الفضاء التجارية.
رغم اكتشافه عام 2016، عاد "كامو أوليوا" ليثير الجدل من جديد حول نشأته وما إذا كان جزءا من القمر التابع للأرض أم أنه جاء من مكان آخر. علماء يقولون إن تركيب الجسيم الغريب يتشابه كثيراً مع تركيب صخور القمر.
بعد سنوات من البحث والتدقيق، تمكنت وكالة "ناسا" الأمريكية من تأكيد معلومة احتواء سطح القمر على الماء. اكتشاف قد يؤدي إلى مزيد من الاكتشافات العلمية، ليصبح القمر مصدراً لموارد اعتبرت إلى حدود اليوم خاصة بكوكب الأرض.
لاتزال جوانب كثيرة تتعلق بكيفية بدء الحياة على الأرض غامضة. ومؤخراً بدأ يدور حديث في الأوساط العلمية حول فكرة أن اللبنات الأساسية وصلت من الفضاء. اليوم تضيف دراسة جديدة حول النيازك الغنية بالكربون أهمية أكبر لهذه الفكرة.
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