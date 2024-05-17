كونغرس فيفا يدرس طلباً بتجميد عضوية الاتحاد الإسرائيلي

طلب الاتحاد الفلسطيني من الاتحاد الدولي لكرة القدم تجميد عضوية اسرائيل بصورة "فورية" وذلك خلال كونغرس فيفا الجمعة في بانكوك. فيما قال رئيس فيفا إنه يعتزم أخذ مشورة قانونية مستقلة مشددا على "عدم" إقحام الكرة في السياسة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيطلب مشورة قانونية مستقلة بشأن طلب الاتحاد الفلسطيني للعبة تجميد عضوية اسرائيل بصورة "فورية". وتقدم الاتحاد الفلسطيني بهذا الطلب خلال الجمعية العمومية للمنظّمة الدولية في بانكوك. وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اقترح لأول مرة فرض عقوبات على نظيره الإسرائيلي وتعليق نشاطه في نيسان/أبريل الماضي، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في قطاع غزة حاليا. ودعا اتحاد الكرة الفلسطيني للتصويت لاستبعاد إسرائيل في اجتماع الجمعية العمومية لفيفا، وهو ما أيده نظيره الأردني، لكن السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا أكد إن اتخاذ قرار في هذا الشأن يعود لمجلس الاتحاد الدولي.

في المقابل، ردّ الاتحاد الإسرائيلي معتبراً الخطوة التي أقدم عليها نظيره الفلسطيني "محاولة ساخرة" لـ"الحاق الضرر بكرة القدم الإسرائيلية".

وقال شينو موشيه زواريس، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، خلال كونغرس فيفا "الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لا علاقة له بالاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ونشاطه". وتابع أنه و"بعد مرور 7 أشهر على ذلك اليوم الرهيب، حيث لم يعد من الممكن إقامة مباريات كرة القدم في أجزاء كبيرة من إسرائيل، شمالا وجنوبا، وما زال أكثر من 130 إسرائيليا محتجزين في غزة، فإنه من الظلم أنه حتى في هذه الظروف نجد أنفسنا نقاتل من أجل حقوقنا الأساسية. الحق في أن تكون جزءا من اللعبة". مضيفا "لا شيء سيجعلني فخورا أكثر من قيادة فريق إسرائيلي، في وقت ما في المستقبل عندما تكون الأجواء مناسبة، في مباراة ودية ضد الفلسطينيين. هذا سيساهم بالتأكيد في مستقبل أفضل لكلا الشعبين".

ولم يتم عرض الطلب الفلسطيني على التصويت، لكن رئيس الاتحاد الدولي السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو قال إن فيفا سيأخذ "مشورة قانونية مستقلة" بشأنه و"سيعقد جلسة استثنائية لمجلسه قبل 20 تموز/يوليو لمراجعة التقييم القانوني وتحديد كيفية المضي قدما".

وأوضح إنفانتينو "نظرا للحساسية الواضحة لهذه الأمور، سيكلف فيفا، اعتبارا من الآن، لجنة قانونية مستقلة لتحليل وتقييم الطلبات الثلاثة والتأكد من تطبيق قوانين ولوائح فيفا بالطريقة الصحيحة لضمان عملية عادلة وواجبة". وأشار "ينبغي أن يسمح هذا التقييم القانوني بمدخلات ومطالبات كلا الاتحادين الأعضاء. سيتم بعد ذلك إرسال نتائج هذا التحليل والتوصيات التي ستتبعه إلى مجلس فيفا". وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "كل هذه المطالب الثلاثة (من اتحاد الكرة الفلسطيني) تقع ضمن اختصاص مجلس فيفا وبالتالي فإنها بحاجة للتعامل معها بواسطة تلك الهيئة". وتابع "هل يعتبر الفيفا أن بعض الحروب أكثر أهميةمن غيرها وبعض الضحايا أكثر أهمية"؟. وذلك في إشارة إلى الاتهامات الفلسطينية بعدم تعامل فيفا مع الحرب الدائرة في غزة بنفس المنوال كما وقع في حالات أخرى.

في ذات الوقت، شدد إنفانتينو على ضرورة أن تصبح كرة القدم على الإطلاق "رهينة للسياسة، وتبقى دائما ناقلا للسلام، ومصدرا للأمل، وقوة للخير، وتوحيد الناس بدلا من تقسيمهم".

هـ.د/و.ب (أ ف ب، د ب أ)