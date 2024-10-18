كومباني: بايرن يسير في الطريق الصحيح رغم سلسلة نتائج سلبية

رغم الكبوة الأخيرة دافع مدرب بايرن ميونيخ، البلجيكي فينسن كومباني، عن الفريق البافاري مؤكدا أن فريقه مستعد لملاقاة شتوتغارت وصيف بطل الموسم الماضي.

قال فينسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إن الفريق لا يحتاج إلى تغييرات كبيرة مضيفاً أن العودة لطريق الانتصارات باتت قريبة جداً رغم فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات.

ويتصدر يايرن المسابقة برصيد 14 نقطة متقدما بفارق الأهداف على رازن بال شبورت لايبزيغ وسيسعى للحفاظ على صدارته عندما يستضيف شتوتغارت المتألق غدا السبت. لكن فريق المدرب كومباني لم يكن مقنعاً إطلاقاً في الأسابيع الأخيرة، بعد خسارته أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا وتعادله مع باير ليفركوزن وأينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني. وسيحتاج إلى تغيير الأمور سريعا ضد شتوتغارت في ظل جدول مباريات مزدحم بما في ذلك رحلة إلى برشلونة الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: "نعلم أن علينا أن نبذل قصارى جهدنا ولكن لدينا ثقة بنسبة 100 بالمئة أن نهجنا سينجح. نأمل أن نخطو إلى الأمام في المباراة التالية".

وكان بايرن مسيطراً بشكل كبير على مواجهتي فيلا وأينتراخت فرانكفورت لكنه خسر 1-صفر في إنجلترا وتعادل 3-3 في فرانكفورت بعدما استقبل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

وقال كومباني الذي يخوض موسمه الأول في ميونيخ: "أنا من بلجيكا لذا فنحن عمليون للغاية مثل الألمان. الأمر لا يتعلق بالإيمان فقط بل بما أظهرته التحليلات الفنية أيضاً. سيطرنا على المباراتين (ضد فيلا وأينتراخت فرانكفورت). وحصلنا على فرص أكثر بكثير من منافسينا".

وأضاف المدرب البلجيكي: "بالطبع يتوجب علينا أن نكون أفضل، وأن نطور الأداء. لكني أعتقد أنه سيكون من الغباء أن نغير كل شيء لمجرد أن النتائج لم تكن جيدة. سنواصل القتال من أجل الفوز بالمباريات ولكننا مقتنعون بأننا سنفوز بالعديد منها مستقبلاً".

وقال كومباني إن بايرن سيفتقد غداً السبت جهود جمال موسيالا الذي يتعافى من الإصابة بينما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع دايو أوباميكانو.

ومنح شتوتغارت المنتخب الألماني ستة لاعبين لأداء الواجب الوطني خلال الشهر الجاري وهو ضعف عدد لاعبي بايرن. ويحتل شتوتغارت وصيف بطل الموسم الماضي المركز الثامن برصيد تسع نقاط في الموسم الحالي.

وقال فينسن كومباني: "كشف شتوتجارت عن نواياه. يريدون فرض شخصيتهم وهو سر نجاحهم. لهذا السبب احتلوا المركز الثاني في الموسم الماضي. يظهر هذا أنهم عملوا بشكل جيد بالفعل".

خ.س/ع.ج.م (رويترز)