كومباني: بايرن سيستمتع باختبار قدراته أمام البطل ليفركوزن

يستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم وهي المباراة التي أكد فينسنت كومباني مدرب بايرن أنها لن تكون سهلة مشيداً بالأداء الجماعي لفريقه.

قال فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة (27 سبتمبر/أيلول 2024) إن فريقه يتطلع لمواجهة باير ليفركوزن حامل اللقب في ظل سعي فريقه لاستعادة مكانته كأفضل فريق في الدوري.

وفاز بايرن في كافة مبارياته الست التي خاضها في كل المسابقات بقيادة كومباني ويتصدر الدوري بعد بداية مثالية وسجل 20 هدفا في آخر ثلاث مباريات.

ويستضيف بايرن غدا السبت ليفركوزن صاحب المركز الثاني الذي أصبح أول فريق ينهي الدوري دون هزيمة ويتوج باللقب الموسم الماضي دون أي هزيمة منهيا هيمنة بايرن على اللقب التي امتدت 11 عاما توالياً.

وقال كومباني للصحفيين: "من الجيد أن الجميع متحمس لهذه المباراة. أنها مباراة مهمة أمام أفضل فريق في آخر 12 شهراً. نحن نتطلع للمباراة. لن تكون مباراة سهلة."

وأضاف: "نريد اختبار أنفسنا ضد منافس قوي في أليانز أرينا. بايرن المرشح الأوفر حظاً دائماً. نتطلع لمواجهة البطل ونريد الفوز... المباراة التالية الأهم دائما في كرة القدم. إذا كنت تقديم أداء جيدا فأنت بحاجة إلى مواصلة ذلك."

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وتابع كومباني: "سجلنا 20 هدفاً في آخر ثلاث مباريات، لكن وظيفتي إظهار ما يمكن أن نفعله أفضل. أي شيء ممكن في مباراة مثل مواجهة ليفركوزن. سنعمل على إعداد الفريق للأداء بأقصى ما لديهم غدا. ثم ننتقل إلى المباراة التالية".

ورغم أن هجوم بايرن تصدر عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة، فإن نجاحه في بداية الموسم كان قائما أيضاً على الصلابة الدفاعية وحفاظه على نظافة شباكه مرتين في أربع مباريات بالدوري.

وفي فوزه 5-صفر على فيردر بريمن يوم السبت الماضي، لم يسمح بايرن منافسه من إطلاق أي تسديدة على المرمى.

وأشاد كومباني بالأداء الجماعي لفريقه، وأضاف "لم نسمح بأي فرصة أمام بريمن. هذا لا يرجع فقط للدفاع. نريد أن نفعل كل شيء كفريق. نجحنا في ذلك بشكل جيد للغاية خلال المباريات القليلة الماضية. لدي ثقة كبيرة في الفريق".

وبعد استضافة ليفركوزن سيزور بايرن فريق أستون فيلا الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ع.ح/و.ب (رويترز)