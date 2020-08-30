كومان يحيي إرث غوارديولا في برشلونة

منذ توليه مهمة تدريب فريق برشلونة قبل أسابيع ورونالد كومان لا يتوقف عن إرسال عدة إشارات تؤكد عزمه إعادة قطار "البلوغرانا" إلى سكته الصحيحة، فالمدرب الهولندي كان واضحاً مع أكثر من لاعب (سواريز، فيدال وغيرهما..)، إذ طلب منهم البحث عن فريق جديد لأنهم أصبحوا خارج حساباته في الموسم الجديد.

ويبدو أن المدرب الهولندي "الصارم" لا يريد أن يضيع الكثير من الوقت في مرحلة إعادة بناء الفريق من جديد والعودة به إلى منصات التتويج المحلية والقارية، لاسيما وأن برشلونة يعج بتشكيلة من النجوم، والذين يتناسبون مع فكر كومان التكتيكي.

وتشير صحيفة "ميرور" البريطانية أن رونالد كومان يعتمد على الصرامة في تعامله مع لاعبي برشلونة، وأضافت أن المدرب الهولندي أعاد إحياء قاعدة قديمة كان يعتمد عليها مدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا، والذي يعد أكثر مدرب ناجح مع برشلونة، حسب نفس المصدر.

أما عن هذه القاعدة، فهي أن رونالد كومان استدعى لاعبي برشلونة قبل ساعة من بدء التدريبات، وتضيف صحيفة "ميرور" أن كومان يرغب في الاستفادة من هذه القاعدة، بهدف النجاح مع الفريق الكتالوني.

يشار إلى أن رونالد كومان تنتظره مهمة صعبة للغاية في برشلونة، فقد اهتزت صورة الفريق بشدة بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونيخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما أن برشلونة يحاول التمسك بأسطورة الفريق ليونيل ميسي، الذي طلب الرحيل رسمياً عن برشلونة.