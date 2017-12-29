كولين تعود لإنجلترا وتحذر زوجها روني من أفعال مسيئة

ستعود كولين، زوجة واين روني، مع أطفالها إلى بلدها بريطانيا تاركة زوجها في الولايات المتحدة، حيث يلعب هناك مع نادي "دي سي يونايتد" في دوري المحترفين ويقدم أداء جيداً يلفت الأنظار.
وقالت كولين لزوجها قبل تركه وحيداً: "سأطل عليك كل يوم لأتأكد من أنه لا توجد حفلات أو سُكْر"، بحسب ما كتب موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ولدى واين وزوجته كولين أربعة أولاد: كاي (9 سنوات)، كلاي (6 سنوات)، كيت (3 سنوات) وأخيرا كاس وعمره عام واحد.
وكانت كولين قد انفجرت غاضبة في وجه روني وحذرته من عقوبات في فبراير/ شباط الماضي، بعدما ضُبِط ذات مساء في سيارة مع امرأة تعمل في بار. وقبض عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في حالة سكر، وهو في طريقه من المطار، عائدا من رحلة قام بها إلى السعودية.
وبحسب مصدر لصحيفة "ذا صن" فإن كولين تعود لتقضي الصيف في بريطانيا، التي تفتقدها. وأضاف المصدر أن العام الذي قضته في أمريكا بجانب زوجها كان عاما صعبا "وهي تحتاج الآن العودة إلى جذورها".
وكانت الصحيفة البريطانية قد ذكرت من قبل أن كولين روني تعاني من الوحدة منذ انتقالها إلى الولايات المتحدة مع زوجها.
ص.ش/ح.ز
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نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع
يان أولريش.. المنشطات
يُعد يان أولريش واحداً من أنجح سائقي الدراجات الهوائية الألمان، ويُعتبر أولريش الألماني الوحيد الذي فاز بسباق فرنسا للدراجات وذلك في عام 1997. زيادة على ذلك، فاز يان بذهبية سباق الدراجات في أولمبياد سيدني سنة 2000. بيد أن مرحلة هبوط أولريش بدأت خلال مسيرته الرياضية، إذ تعاطى المنشطات مرات عديدة.
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نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع
كحول ومخدرات
في أغسطس/ أب 2018 اعتقلت السلطات الألمانية يان أولريش في مدينة فرانكفورت. ومن المفترض أن البطل الألماني السابق خنق سيدة مرافقة له في غرفة الفندق. وكانت الشرطة قد اعتقلت أولريش سنة 2014 بعد أصابته شخصين خلال سياقته السيارة وهو في حالة سكر.
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نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع
ماريون جونز نجمة أولمبياد سيدني
بطلة العالم سابقا، التي تألقت بشدة في أولمبياد سيدني 2000. فقد فازت البطلة الأمريكية بثلاث ميداليات ذهبية في سباقات السرعة 100 و 200 متر والتتابع 4 مرات 400 متر. زيادة على برونزيتي التتابع 4 مرات 100 متر، وكذلك القفز الطويل.
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نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع
سجن وسحب الميداليات
اعترفت ماريون جونز عام 2007 أمام محكمة في نيويورك، بتعاطيها مواد منشطة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بسيدني صيف 2000، وأضافت أنها كذبت أيضاً على المحققين. حكم على العداءة الأمريكية الشهيرة بالسجن ستة أشهر، وجردت اللجنة الأولمبية الدولية جونز من ميدالياتها.
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نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع
لانس أرمسترونغ بطل سباق فرنسا
نجح لانس أرمسترونغ في هزيمة مرض السرطان. سيطر الدراج الأمريكي على سباق فرنسا للدراجات، وفاز به سبع مرات على التوالي بين 1999 و 2005.
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نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع
سقوط رياضي
رافقت شائعات تعاطي المنشطات لانس أرمسترونغ طيلة مسيرته الرياضية، لأن إنجازاته كانت تبدو وكأنها تفوق قدرات البشر. سنة 2012 جرده الاتحاد الدولي للدراجات من الميداليات، التي فاز بها بسبب تعاطيه المنشطات.
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نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع
أوسكار بيستوريوس
تعرضت ساقا العداء الأولمبي الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس للبتر بعد بلوغه 11 شهراً. شارك بيستوريوس في بطولة العالم بمدينة "دايغو" الكورية الجنوبية سنة 2011 وحل ثانياً في سباق 400 متر. وفي أولمبياد لندن 2012 أصبح بيستوريوس أول رياضي مبتور الساقين يخوض الأولمبياد.
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نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع
بيستوريوس يقترف جريمة قتل
عام 2013 أطلق أوسكار بيستوريوس النار على صديقته ريفا ستينكامب وأرداها قتيلة. أدين العداء الجنوب إفريقي وحكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهمة القتل.
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نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع
دييغو مارادونا...بطل العالم
فاز دييغو مارادونا بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني سنة 1986 على حساب المنتخب الألماني (3:2)، كما اختير أحسن لاعب في البطولة، التي احتضنتها المكسيك. أما على مستوى الأندية، فقد فاز صاحب القدم الساحرة بلقب الدوري الإيطالي مرتين مع فريق نابولي، فضلا عن كأس الاتحاد الأوروبي سنة 1989.
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نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع
كحول ومخدرات
تصدر تعاطي دييغو مارادونا للمخدرات والكحول، فضلاً عن وزنه الزائد العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية. وفي مونديال روسيا 2018 جلب مارادونا الأنظار مُجدداً بعد قيامه بحركة مسيئة عقب تسجيل الأرجنتين هدفاً في شباك المنتخب النيجيري، كما تعرض الأسطورة الأرجنتينية لوعكة صحية أثناء متابعته لمنتخب "التانغو" في المونديال الروسي.
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نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع
بوريس بيكر...فجأة نجم
عام 1985 بدأ بوريس بيكر بتسلق سلم النجاح في رياضة التنس. فاز النجم الألماني ببطولة ويمبلدون للتنس وعمره لا يتجاوز الـ 17. تمكن بوريس من الحصول على ستة ألقاب غراند سلام.
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نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع
إفلاس بوريس
سنة 2017 أعلنت محكمة بريطانية إفلاس بوريس بيكر بسبب الديون. أما على مستوى التدريب، فقد ساعد بيكر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في تحقيق نجاحات كثيرة في عالم الكرة الصفراء. إعداد: بينيامين كون/ ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان