كولين تعود لإنجلترا وتحذر زوجها روني من أفعال مسيئة

ستعود كولين، زوجة واين روني، مع أطفالها إلى بلدها بريطانيا تاركة زوجها في الولايات المتحدة، حيث يلعب هناك مع نادي "دي سي يونايتد" في دوري المحترفين ويقدم أداء جيداً يلفت الأنظار.

وقالت كولين لزوجها قبل تركه وحيداً: "سأطل عليك كل يوم لأتأكد من أنه لا توجد حفلات أو سُكْر"، بحسب ما كتب موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولدى واين وزوجته كولين أربعة أولاد: كاي (9 سنوات)، كلاي (6 سنوات)، كيت (3 سنوات) وأخيرا كاس وعمره عام واحد.

وكانت كولين قد انفجرت غاضبة في وجه روني وحذرته من عقوبات في فبراير/ شباط الماضي، بعدما ضُبِط ذات مساء في سيارة مع امرأة تعمل في بار. وقبض عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في حالة سكر، وهو في طريقه من المطار، عائدا من رحلة قام بها إلى السعودية.

وبحسب مصدر لصحيفة "ذا صن" فإن كولين تعود لتقضي الصيف في بريطانيا، التي تفتقدها. وأضاف المصدر أن العام الذي قضته في أمريكا بجانب زوجها كان عاما صعبا "وهي تحتاج الآن العودة إلى جذورها".

وكانت الصحيفة البريطانية قد ذكرت من قبل أن كولين روني تعاني من الوحدة منذ انتقالها إلى الولايات المتحدة مع زوجها.

ص.ش/ح.ز