كولون يفلت من فخ الهزيمة وينتزع تعادلا ثمينا أمام بريمن

أنقذ لاعب خط الوسط يوناس هيكتور فريقه كولون من فخ الهزيمة على ملعبه، وانتزع له تعادلا ثمينا ومتأخرا (1/1) مع ضيفه فيردر بريمن اليوم الأحد (السابع من مارس/آذار 2021) في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، والتي شهدت اليوم أيضا تعادل أرمينيا بيليفيلد مع يونيون برلين سلبيا.

وأحرز كولون بهذا التعادل أول نقطة له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 27 نقطة لبريمن في المركز الثاني عشر. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم جوشوا سارجنت بهدف للضيوف في الدقيقة 66 قبل أن يتعادل هيكتور لفريق كولون في الدقيقة 83.

وكان كولون هو الأكثر نشاطا في المباراة وسنحت له الفرصة الوحيدة خلال الشوط الأول فيما لم يكن لبريمن أي نشاط هجومي ملحوظ في هذا الشوط. ولم يتغير الحال كثيرا في الشوط الثاني، ولكن بريمن كسر حاجز الصمت بهدف سارجينت. وبدا أن بريمن في طريقه لحسم المواجهة لصالحه بهذا الهدف، لكن هيكتور أنقذ كولون قبل النهاية بدقائق.

وصرح هيكتور إلى شبكة "سكاي" قائلا: "أدينا بشكل جيد، وكان تأخرنا بهدف صدمة لنا... حققنا التعادل وحصدنا نقطة مستحقة". وفي المقابل، كان لزميله ماكس ماير مشاعر مختلطة، حيث قال: "نقطة مهمة للهروب من شبح الهبوط، ولكننا كنا نستحق الفوز من خلال ما قدمناه من أداء".

وفي مباراة أخرى أجريت اليوم الأحد أيضا، تعادل أرمينيا بيليفيلد مع يونيون برلين سلبيا ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويتقدم للمركز السابع عشر قبل الأخير مقابل 35 نقطة ليونيون برلين في المركز السابع.

ع.ش/ع.أ.ج (د ب أ)