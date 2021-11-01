كولونيا يواصل صحوته ودورتموند يشعل الصراع على صدارة بوندسليغا

واصل كولونيا صحوته في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، بعدما حقق فوزا كبيرا 3/ 1 على مضيفه هيرتا برلين، اليوم الأحد (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2022)، في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد كولونيا الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 28 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن المركز الرابع بترتيب البطولة، الذي يصعد بصاحبه لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في حين توقف رصيد هيرتا برلين عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبادر أنطوني موديست بالتسجيل لكولون في الدقيقة 29، قبل أن يضيف أوندريغ دودا الهدف الثاني في الدقيقة 32، لكن فلاديمير داريدا أشعل المباراة من جديد، عقب تسجيله هدفا لهيرتا برلين في الدقيقة 57.

وقضى جان تايلمان على آمال فريق العاصمة الألمانية تماما في إدراك التعادل، بعدما أضاف الهدف الثالث لكولون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتميزت المرحلة الثامنة عشر من البوندسليغا بتعثر المتصدر بايرن ميونيخ أمام مونشنغلادباخ بهدف لهدفين وفوز مطارديه المباشر بوروسيا دورتموند.واستطاع فريق بوروسيا دورتموند أن يشعل الصراع على لقب الدوري الألماني لكرة القدم بعدما تمكن من قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام آينتراخت فرانكفورت إلى فوز 3/ 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت حيث قلص الفارق بينه وبين بايرن ميونخ، المتصدر، إلى ست نقاط، عقب خسارة الأخير 1/ 2 أمام بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الجمعة الماضي.

وجاءت خسارة بايرن ميونخ في ظل وجود تسع حالات إصابة بفيروس كورونا في الفريق الأول وتواجد لاعبين اثنين في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان الفريق مرهقا لدرجة أن باول فانر (16 عاماً) أصبح أصغر لاعب في بايرن ميونخ يشارك في مباراة في تاريخ البوندسليغا. حتى أن بايرن ناقش محاولة تأجيل اللقاء.

ولكن لمدة تسعة مواسم فشلت بقية الفرق المشاركة بالبوندسليغا في مجاراة الفريق. وربما يجادل المنافسون أن سوء الحظ لبايرن ميونخ جاء متأخرا.

ويحل بايرن ضيفا على كولون السبت المقبل ورغم أن بعض الغائبين عادوا للتدريبات، إلا أن المدرب جوليان ناغلسمان لا يضع عليهم أمالا كبيرة.

وفي المباراة المقبلة، يستضيف دورتموند فريق فرايبورغ، صاحب المركز الرابع، يوم الجمعة، حيث أن الفوز بهذه المباراة سيقلص الفارق بينه وبين بايرن إلى ثلاث نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة بايرن الصعبة أمام كولون.

ع.غ/هـ.د (د ب أ)