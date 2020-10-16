كولونيا يحرم فرانكفورت من اللحاق بالصدارة ونقطة أولى لشالكه

كانت الفرصة قائمة اليوم الأحد (18 تشرين الأول/أكتوبر 2020) أمام فرانكفورت ليصبح ثانياً أو حتى التصدر بفارق الأهداف أمام لايبزيغ بعد أن حسم الأخير مواجهته مع وصيفه أوغسبورغ 2-صفر السبت، إلا أنه عجز عن البناء على التقدم الذي حققه في نهاية الشوط الأول بفضل ركلة جزاء نفذها البرتغالي أندري سيلفا (2+45)، واكتفى بنقطة بعد أن أدرك كولونيا التعادل بفضل السلوفاكي أندري دودا (52).



وبعد أن خسر مبارياته الثلاث الأولى، بينها اثنان على أرضه، نال كولونيا نقطته الأولى للموسم، فيما رفع فرانكفورت رصيده الى ثماني نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين عن لايبزيغ المتصدر ونقطة خلف كل من بايرن ميونيخ حامل اللقب ووصيفه بوروسيا دورتموند الفائزين السبت على بيليفيلد (4-1) وهوفنهايم (1-صفر) توالياً.

وعلى ملعب "فيلتنس أرينا"، حصد شالكه نقطته الأولى للموسم بتعادله مع ضيفه أونيون برلين بهدف للبرتغالي غونسالو باسيينسا (69) مقابل هدف لمارفن فريدريتش (55)، لكنه ما زال يبحث عن فوز طال انتظاره لـ21 مباراة متتالية، وتحديداً منذ 17 كانون الثاني/يناير الماضي حين تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-صفر في المرحلة الثامنة عشرة من الموسم الماضي.

ورغم قراره بالتخلي عن دافيد فاغنر وتعيين مانويل باوم مدرباً للفريق بعد الهزيمة الافتتاحية المذلة على يد بايرن ميونيخ حامل اللقب صفر-8 في 18 أيلول/سبتمبر الماضي، لم يتغير وضع شالكه كثيراً، لكنه تمكن الأحد على الأقل بافتتاح رصيده من النقاط والتخلي عن المركز الأخير لماينتس الذي خسر مبارياته الأربع الأولى.

م.أ.م/ خ.س (أ ف ب، د ب أ)