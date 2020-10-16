 كولونيا يحرم فرانكفورت من اللحاق بالصدارة ونقطة أولى لشالكه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.10.2020

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رياضة

كولونيا يحرم فرانكفورت من اللحاق بالصدارة ونقطة أولى لشالكه

أهدر آينتراخت فرانكفورت فرصة مزاحمة لايبزيغ في صدارة ترتيب الدوري الألماني، بعدما سقط في فخ التعادل مع مضيفه كولونيا في المرحلة الرابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل شالكه مع ضيفه يونيون برلين بالنتيجة ذاتها.

فرصة اللحاق بالصدارة ضاعت على فرانكفورت

فرصة اللحاق بالصدارة ضاعت على فرانكفورت

كانت الفرصة قائمة اليوم الأحد (18 تشرين الأول/أكتوبر 2020) أمام فرانكفورت ليصبح ثانياً أو حتى التصدر بفارق الأهداف أمام لايبزيغ بعد أن حسم الأخير مواجهته مع وصيفه أوغسبورغ 2-صفر السبت، إلا أنه عجز عن البناء على التقدم الذي حققه في نهاية الشوط الأول بفضل ركلة جزاء نفذها البرتغالي أندري سيلفا (2+45)، واكتفى بنقطة بعد أن أدرك كولونيا التعادل بفضل السلوفاكي أندري دودا (52).

مختارات

واصل فريق لايبزيغ صدارته للدوري الألماني، لكن ماذا فعل دورتموند مع مضيفه هوفنهايم؟ وماذا فعل بايرن مع بيليفيلد؟ وهل حقق ليفركوزن نتيجة أكبر من التعادل؟ نظرة على مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) في جولته الرابعة.

هذه ليست المرة الأولى التي يطبق فيها لاعب المنتخب الألماني السابق تصريحات سياسية، حيث نشر تغريدة يصطف فيها إلى جانب أذربيجان المدعومة من أنقرة في صراعها مع أرمينيا، ما أثار جدلاً في ألمانيا.


وبعد أن خسر مبارياته الثلاث الأولى، بينها اثنان على أرضه، نال كولونيا نقطته الأولى للموسم، فيما رفع فرانكفورت رصيده الى ثماني نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين عن لايبزيغ المتصدر ونقطة خلف كل من بايرن ميونيخ حامل اللقب ووصيفه بوروسيا دورتموند الفائزين السبت على بيليفيلد (4-1) وهوفنهايم (1-صفر) توالياً.
وعلى ملعب "فيلتنس أرينا"، حصد شالكه نقطته الأولى للموسم بتعادله مع ضيفه أونيون برلين بهدف للبرتغالي غونسالو باسيينسا (69) مقابل هدف لمارفن فريدريتش (55)، لكنه ما زال يبحث عن فوز طال انتظاره لـ21 مباراة متتالية، وتحديداً منذ 17 كانون الثاني/يناير الماضي حين تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-صفر في المرحلة الثامنة عشرة من الموسم الماضي.
ورغم قراره بالتخلي عن دافيد فاغنر وتعيين مانويل باوم مدرباً للفريق بعد الهزيمة الافتتاحية المذلة على يد بايرن ميونيخ حامل اللقب صفر-8 في 18 أيلول/سبتمبر الماضي، لم يتغير وضع شالكه كثيراً، لكنه تمكن الأحد على الأقل بافتتاح رصيده من النقاط والتخلي عن المركز الأخير لماينتس الذي خسر مبارياته الأربع الأولى.
م.أ.م/ خ.س (أ ف ب، د ب أ)

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


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