كولومبيا: مكتبة متنقلة على ظهر حمار

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تعتبر الكتب رفاهية في المناطق النائية في كولومبيا. وقد خاطر معلم المدرسة لويس سوريانو أثناء الجائحة لتقديم العلم والمعرفة لتلاميذه في منطقة ماغدالينا، ولم يكن هذا ممكناً بدون حماره.
أعلنت الخارجية إلإيرانية وفاة سفيرها لدى حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية (جماعة الحوثي) متأثراً بإصابته بكوفيد-19. المتحدث باسم الخارجية قال إن السفير نقل في حالة سيئة إلى بلاده بسبب تأخر التعاون من "دول بعينها".
التلقيح ضد كورونا رافقته شائعات عدة تكبر ككرة الثلج على منصات التواصل الاجتماعي رغم دحضها بالحقائق العلمية، ومن بين تلك الشائعات أن التطعيم يغير الحمض النووي أو أن الدواء أفضل من التطعيم، ما يعرض صحة الملايين للخطر.
بعد تطبيع علاقاتهما، تم تدشين أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين المغرب وإسرائيل بإقلاع طائرة من الدار البيضاء إلى تل أبيب بعد تأخير بسبب كورونا. ويأمل البلدان في تعزيز علاقاتها وزيادة التبادل التجاري والسياحي.
عادت عدة دول أوروبية إلى درجات مختلفة من عمليات الإغلاق بعد تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ما اعتبر موجة ثالثة. ألمانيا، التي ما تزال تفرض إجراءات مشددة، قامت بدروها بحد الحركة مع دول صنفتها "عالية الخطورة".
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