 كولومبيا: مكتبة متنقلة على ظهر حمار | مراسلون حول العالم | DW | 04.12.2022

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مراسلون حول العالم

كولومبيا: مكتبة متنقلة على ظهر حمار

تعتبر الكتب رفاهية في المناطق النائية في كولومبيا. وقد خاطر معلم المدرسة لويس سوريانو أثناء الجائحة لتقديم العلم والمعرفة لتلاميذه في منطقة ماغدالينا، ولم يكن هذا ممكناً بدون حماره.

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