كولومبيا: مكتبة متنقلة على ظهر حمار

ألمانيا ـ وفيات بعد تلقي اللقاح بين الإشاعة والحقيقة!

التلقيح ضد كورونا رافقته شائعات عدة تكبر ككرة الثلج على منصات التواصل الاجتماعي رغم دحضها بالحقائق العلمية، ومن بين تلك الشائعات أن التطعيم يغير الحمض النووي أو أن الدواء أفضل من التطعيم، ما يعرض صحة الملايين للخطر.