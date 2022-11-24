كولومبيا: مأوى جديد للكلاب المشردة

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خلال فترة الإغلاق تم التخلي عن آلاف الكلاب في كولومبيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى شائعات بأن الكلاب يمكن أن تنقل الفيروس. الآن تجد بعض هذه الكلاب المشردة مآوي جديدة.
على الرغم من عمليات الإغلاق الشامل في الصين، تستمر أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في جميع مدن البلاد. عمليات الإغلاق الشامل الصارمة تتسبب في اضطرابات في الحياة اليومية، وخاصة في مجال الرعاية الطبية.
تفجرت احتجاجات في مدينة شنغهاي والعاصمة بكين الأحد على خلفية سقوط قتلى في حريق داخل مبنى يعتقد أن إجراءات كورونا حالت دون انقاذهم. وأمام نفي السلطات تشكلت موجة عصيان مدني لم يسبق لها مثيل منذ تولى شي جين بينغ السلطة.
شركة "آبل" تحذر العملاء من إمكانية حدوث تأخير في تسليم بعض أجهزة آيفون نتيجة لقيود كورونا في الصين، التي تؤثر مؤقتا على المنشأة الأساسية لتجميع أجهزة "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".
أضحى مستقبل الصين في يد الرئيس شي جينبينغ وحفنة من الموالين له. ويحذر الخبراء من أن التركيز المفرط للسلطة قد يأتي بنتائج عكسية إذا أخطأ شي جينبينغ الحسابات. فما هي العواقب المحتملة على المستويين الداخلي والخارجي؟
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