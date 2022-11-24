 كولومبيا: مأوى جديد للكلاب المشردة | مراسلون حول العالم | DW | 27.11.2022

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مراسلون حول العالم

كولومبيا: مأوى جديد للكلاب المشردة

خلال فترة الإغلاق تم التخلي عن آلاف الكلاب في كولومبيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى شائعات بأن الكلاب يمكن أن تنقل الفيروس. الآن تجد بعض هذه الكلاب المشردة مآوي جديدة.

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