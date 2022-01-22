العولمة 3000

كولومبيا: طريق الهروب المميت عبر الأدغال

تعتبر أدغال دارين على الحدود بين كولومبيا وبنما من أخطر الأماكن في أمريكا الجنوبية، حيث يقوم عشرات الآلاف من الأشخاص بقطعها سنويا. مخاطرين بحياتهم من أجل بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة. لكن كثيرين يموتون في الأدغال.