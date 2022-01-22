كولومبيا: طريق الهروب المميت عبر الأدغال

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تعتبر أدغال دارين على الحدود بين كولومبيا وبنما من أخطر الأماكن في أمريكا الجنوبية، حيث يقوم عشرات الآلاف من الأشخاص بقطعها سنويا. مخاطرين بحياتهم من أجل بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة. لكن كثيرين يموتون في الأدغال.
العنف ضد النساء ظاهرة باتت تعرف وتيرة متسارعة في ألمانيا، خاصة بين النساء المهاجرات واللاجئات. العديد منهن يصمتن عن العنف الممارس عليهن سنوات عديدة، في المقابل تنجح أخريات في الخروج من دائرته. فأين يكمن الخلل؟
قبل عام قتل متطرف يميني تسعة أشخاص من أصول مهاجرة في مدينة هاناو الألمانية. وما زال أمام أقارب القتلى الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها. بما في ذلك: هل ألمانيا تفعل ما يكفي لمكافحة العنصرية؟
في اللحظات الأخيرة نجا لوكاس هيرنانديز مدافع الديوك ونادي بايرن ميونيخ من عقوبة سجنية كانت تلاحقه في إسبانيا. والقضية تعود لحادث عنف بينه وبين صديقته السابقة، التي أصبحت فيما بعد زوجته، رغم صدور حكم بعدم اقترابه منها.
المخدرات ليست مضرة بالصحة وآثارها السلبية تنعكس على المجتمع فقط، بل إن زراعتها تشكل خطرا كبيرا على البيئة أيضا. كما يترك إنتاج وزراعة المخدرات آثارا مدمرة على النظام البيئي والتنوع الحيوي.
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