كولومبيا: دورات طبخ للأطفال المحرومين

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جلب حظر التجول بسبب كورونا في كولومبيا العديد من الصعوبات للأشخاص ذوي الإعاقة. لذا قرر والد أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تقديم دورات طبخ في منزله للأطفال المحرومين.
الصيف على الأبواب والكثيرون يعدون حقائبهم، استعداداً لقضاء الإجازة في القارة الأوروبية. وتيرة فتح الحدود تختلف من دولة لأخرى في التكتل الأوروبي وبشروط متباينة أيضاً. نستعرض معكم أبرز الوجهات السياحية.
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