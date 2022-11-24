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كولومبيا: دورات طبخ للأطفال المحرومين

جلب حظر التجول بسبب كورونا في كولومبيا العديد من الصعوبات للأشخاص ذوي الإعاقة. لذا قرر والد أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تقديم دورات طبخ في منزله للأطفال المحرومين.