كولومبيا: حي فقير يدافع عن سمعته

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كثيرون في كولومبيا يعتبرون حي سيلوي الفقير، رمزاً للعنف وتجارة المخدرات. يقع الحي في مدينة كالي ذات المليون نسمة، ويعتبر من أخطر الأحياء الفقيرة في كولومبيا. لكن سكانه يريدون الآن تغيير هذه الصورة النمطية.
العنف ضد النساء ظاهرة باتت تعرف وتيرة متسارعة في ألمانيا، خاصة بين النساء المهاجرات واللاجئات. العديد منهن يصمتن عن العنف الممارس عليهن سنوات عديدة، في المقابل تنجح أخريات في الخروج من دائرته. فأين يكمن الخلل؟
يتعين على عوائل تنظيم "الدولة الإسلامية" العائدة إلى بيوتها من مخيمات الاعتقال، اللجوء لأطراف محلية طلباً للعون في ظل غياب رؤية حكومية لإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع من جديد. DW زارت بعضها واستطلعت أحوالها.
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