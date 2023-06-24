 كولومبيا: حي فقير يدافع عن سمعته | عصر العولمة | DW | 24.06.2023

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عصر العولمة

كولومبيا: حي فقير يدافع عن سمعته

كثيرون في كولومبيا يعتبرون حي سيلوي الفقير، رمزاً للعنف وتجارة المخدرات. يقع الحي في مدينة كالي ذات المليون نسمة، ويعتبر من أخطر الأحياء الفقيرة في كولومبيا. لكن سكانه يريدون الآن تغيير هذه الصورة النمطية.

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