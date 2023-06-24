كولومبيا: حي فقير يدافع عن سمعته

مهاجرات معنّفات... جراح غائرة وفخ دائرة الصمت!

العنف ضد النساء ظاهرة باتت تعرف وتيرة متسارعة في ألمانيا، خاصة بين النساء المهاجرات واللاجئات. العديد منهن يصمتن عن العنف الممارس عليهن سنوات عديدة، في المقابل تنجح أخريات في الخروج من دائرته. فأين يكمن الخلل؟