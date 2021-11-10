 كولومبيا تلقي القبض على أكبر تاجر مخدرات فيها | DW الأخبار | DW | 24.10.2021

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كولومبيا تلقي القبض على أكبر تاجر مخدرات فيها

القوات الكولمبية تلقي القبض على أكبر تاجر مخدرات في كولومبيا في مخبئه في غابة. كان مسؤولا عن مقتل جنود وقادة مجتمعيين ومربين. اعتقاله يمثل ضربة قوية لتجارة المخدرات في كولومبيا وربما في العالم.

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