كولومبيا تلقي القبض على أكبر تاجر مخدرات فيها

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القوات الكولمبية تلقي القبض على أكبر تاجر مخدرات في كولومبيا في مخبئه في غابة. كان مسؤولا عن مقتل جنود وقادة مجتمعيين ومربين. اعتقاله يمثل ضربة قوية لتجارة المخدرات في كولومبيا وربما في العالم.
بعد سقوط رئيس عصابة المخدرات بابلو إسكوبار، انخفض إنتاج الكوكايين في كولومبيا لفترة قصيرة. في غضون ذلك، أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أكبر منتج للمخدرات في العالم. يتتبع الفيلم درب عصابات الكوكايين.
بعد انقضاء مدته عقوبته في الولايات المتحدة الأمريكية، وصل كارلوس ليدير أحد أشهر تجار المخدرات في العالم إلى الأراضي الألمانية. فما الذي أتى بالذراع الأيمن لبارون المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار إلى ألمانيا؟
الموانئ الأوروبية في اسبانيا وهولندا وألمانيا هي الأهداف المفضلة لجلب الكوكايين والحشيش والميتا أمفيتامين، كما تؤكد الصحفية أنابيل هرنانديس.
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