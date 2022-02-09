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كولومبيا: تدريب مزيلي الألغام الأوكرانيين

يتولى مهندسون كولومبيون تدريب الجنود الأوكرانيين على إزالة الألغام؛ فكولومبيا الواقعة في أمريكا الجنوبية تشن حربًا ضد مجموعات حرب العصابات منذ أكثر من 60 عامًا ، وتعد من بين أكبر الدول خبرة في مجال إزالة الألغام.