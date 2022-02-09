كولومبيا: تدريب مزيلي الألغام الأوكرانيين

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يتولى مهندسون كولومبيون تدريب الجنود الأوكرانيين على إزالة الألغام؛ فكولومبيا الواقعة في أمريكا الجنوبية تشن حربًا ضد مجموعات حرب العصابات منذ أكثر من 60 عامًا ، وتعد من بين أكبر الدول خبرة في مجال إزالة الألغام.
يرى المستشار الألماني أولاف شولتس أن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا "ما زالت بعيدة"، ومع ذلك حث على وضع "خطة مارشال" لإعادة بناء أوكرانيا. فيما كشفت وزيرة الدفاع الألمانية عن الأسلحة التي سُلمت لكييف.
يشتد القتال في المناطق الشرقية في أوكرانيا فيما تقترب الحرب من شهرها الرابع، دون أن تلوح أيّ مؤشرات سلام في الأفق. باحثان يقدمان تقريراً في مجلة ناشيونال إنتريست يضم مقترحاً يسمح للأطراف المعنية بالخروج من عنق الزجاجة.
في كل خطاب تقريباً يكرر الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلبه من دول الناتو تسليم أسلحة ثقيلة لبلاده. وقد أعلنت بعض الدول بالفعل، ومنها الولايات المتحدة وألمانيا، أنها ستقدم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا. ما نوع هذه الأسلحة؟
أفادت دراسة تركية أن سياسة الرئيس طيب رجب أردوغان تقوم على تحويل الأزمات إلى فرص لتحقيق مكاسب استراتجية كما هو الحال بالنسبة للحرب في أوكرانيا، حيث تحولت أنقرة لفاعل أساسي يسعى الغرب كما روسيا لكسب ودها.
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