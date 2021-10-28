كولومبيا: العودة إلى منزل العائلة

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لا يزال حوالي ثلث الشباب الكولومبي يعيشون مع أهاليهم.
توجه يتعاظم مع انتشار وباء كورونا ويتزامن مع ارتفاع في نسبة البطالة وكذلك ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
في ضوء التفاقم السريع لوضع فيروس كورونا في العالم تسارع الدول إلى تطبيق إجراءات وتدابير صارمة جديدة لمواجهة موجة رابعة محتملة قبل فصل الشتاء.
توفي سبعة نزلاء في دار مسنين ببلجيكا بعد إصابتهم بالسلالة الكولومبية من فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تلقيهم جرعات التطعيم كاملة. فما تفسير ذلك؟
أوضحت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني وجود نقص متزايد في الكوادر الفنية من حملة المؤهلات العليا والعمال ذوي المهارات العالية في ألمانيا. وحسب الدراسة فإن حجم هذا النقص قد ارتفع عما كان عليه قبل جائحة كورونا.
كشفت دراسة حديثة أن وباء كورونا زاد أعباء المرأة العربية وأثقل كاهلها أكثر. إذ ازداد العنف ضدها، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة بين النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فكانت المرأة هي الخاسر الأكبر في ظل الجائحة.
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