كولومبيا: العودة إلى منزل العائلة

دراسة: نقص متزايد في العمالة مرتفعة المهارات بألمانيا

أوضحت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني وجود نقص متزايد في الكوادر الفنية من حملة المؤهلات العليا والعمال ذوي المهارات العالية في ألمانيا. وحسب الدراسة فإن حجم هذا النقص قد ارتفع عما كان عليه قبل جائحة كورونا.