 كولومبيا: العودة إلى منزل العائلة | مراسلون حول العالم | DW | 29.10.2021

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مراسلون حول العالم

كولومبيا: العودة إلى منزل العائلة

لا يزال حوالي ثلث الشباب الكولومبي يعيشون مع أهاليهم. توجه يتعاظم مع انتشار وباء كورونا ويتزامن مع ارتفاع في نسبة البطالة وكذلك ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.

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